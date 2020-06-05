Олег Николаев прокомментировал ситуацию со снятием мер в Чувашии

Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев прокомментировал в своих соцсетях ситуацию о готовности региона для перехода на I этап снятия ограничительных мер по противодействию коронавирусу.

Из поста ВРИО Главы Республики становится понятно, что старт футбольного сезона в Чувашии откладывается до лучших времен.

Когда в Чувашии можно играть в футбол?

Напомним, что Указом главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики" введены ограничительные меры, при которых должны быть приостановлены все спортивные мероприятия.

Смягчение такого ограничения и, соответственно, рассмотрение вопроса о старте чемпионата, возможно лишь при устойчивом снижении заболеваемости в Чувашской Республике. Роспотребнадзор определил три базовых показателя при достижении которых можно говорить о поэтапном переходе снятия ограничений. Основанием для перехода на I этап снятия ограничений является соответствие нормам следующих параметров:

коэффициент распространения инфекции - менее 1,00

коэффициент охвата тестированием на коронавирус - более 70

процент свободного коечного фонда - не менее 50%

С первыми двумя пунктами у нас все более-менее в порядке - коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 0,97, а охват тестированием значительно превышает нормы (121,4). Но, к сожалению, больницы Чувашской Республике сейчас сильно загружены. Процент свободного коечного фонда на текущий момент составляет лишь 29% при норме не ниже 50%.

Исходя из вышесказанного остается только ждать улучшения сложившейся ситуации, соблюдая все предписания властей по предотвращению дальнейших заболеваний. Чем раньше мы справимся с эпидемией, тем больше у нас шансов побыстрее вернуться на футбольные поля республики и возобновить чемпионаты, которые уже итак запаздывают по срокам более чем на месяц.