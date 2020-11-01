Свершилось! Теперь, и в Чувашии! "Спартак" - чемпион!

Сегодня после домашней победы над ФК "Шумерля-ШЗСА" (4:3) чебоксарский "Спартак" за тур до окончания чемпионата впервые стал чемпионом Чувашии по футболу среди взрослых команд! Поздравляем всех причастных к созданию чемпионской команды.

Поражение от "Спартака" не стало для шумерлинцев критичным в борьбе за второе место. "Химик-АВГУСТ" потерпел третье поражение кряду, да еще какое! 5 безответных "банок" от "БоМиКа" совсем не красят экс-чемпиона, а 0:10 в трех матчах и вовсе выглядят обескураживающе. Если кто-то думает, что хуже уже некуда - ошибаются. Теоретически вурнарцы могут и вовсе остаться без медалей, если потеряют очки в игре против "Локомотива", при условии победы их сегодняшних обидчиков над немотивированным новым чемпионом в заключительном туре 4 ноября.

Шумерлинцам же для завоевания серебряных медалей достаточно сыграть вничью в заключительном матче против ФК "Чурачики", что смотрится вполне реально.

"Спартак" Чебоксары - чемпион Чувашии 2020 года