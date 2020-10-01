"Спартак" не захотел убивать интригу

После победы "Спартака" в прошлом туре, казалось, что чемпионство лишь дело времени. Но осечка в Чурачиках (1:1) могла сильно усложнить задачу подопечным Олега Митарова, если бы не очередное поражение вурнарцев. Действующий чемпион, играя дома против ближайшего преследователя - ФК "Шумерля-ШЗСА", вновь разочаровал своих поклонников.

Начало поражения химиков положил одиннадцатиметровый. На 41-минуте вратарь хозяев Николай Маркелов сфолил в своей штрафной против молодого нападающего гостей Евгения Шишова. Экс-игрок вурнарской команды Алексей Лесин уверенно исполнил наказание - 0:1. Второй гол подопечные Александра Строгонова также пропустили после стандарта. На 77-й минуте подачу со штрафного в исполнении Азата Шамсутдинова преобразовал в гол Василий Маласькин. Финальный свисток главного арбитра Николая Мальцева возвестил о победе шумерлинцев со счетом 2:0.

Поражение "Химик-АВГУСТа" практически ставит крест на надеждах вурнарцев выиграть хоть что-то в этом неудачно складывающемся для них сезоне. Шумерлинцы, наоборот, наиграли для себя возможность побороться за титул. Для этого им сначала 1 ноября необходимо обыграть в очном поединке "Спартак", причем с разницей +4 и более. Реально? Поживем-увидим...