Когда впервые в Вурнарах состоялся "золотой" матч?

В каком году в Вурнарах впервые состоялся матч, в котором решалась судьба "золотых" и "серебряных" медалей чемпионата Чувашии по футболу? Какие команды принимали участие и кто в итоге стал чемпионом?

Впервые матч за звание чемпиона Чувашии на поле вурнарского стадиона состоялся 27 октября 1965 года. В борьбе за чемпионское звание встретились чебоксарский "Текстильщик" и шумерлинская "Звезда".

Дело в том, что матч второго круга между этими коллективами, состоявшийся 8 сентября и завершившийся победой шумерлинцев со счётом 1:0, был опротестован текстильщиками из-за неправильных действий судьи Ю. Коркина. Федерация футбола республики приняла протест и назначила переигровку на нейтральное поле - в Вурнары. Перед решающим матчем "Звезда" опережала чебоксарцев на два очка, поэтому шумерлинцев устраивала ничья. "Текстильщик" же обязан был побеждать. И вот, на заснеженное поле вурнарского стадиона главный судья В. Соломаха выводит команды на поле.

Игра проходила в обоюдных атаках. На 18 минуте шумерлинец Л. Сидорычев ударом головой направил мяч мимо вратаря текстильщиков А. Фридлянда в сетку ворот - 1:0. Во втором тайме преимущество "Звезды" стало подавляющим. На 78 минуте прямо против ворот "Текстильщика" был снесён А. Иванов. Шумерлинцы разыграли штрафной удар - с подачи Н. Валишева А. Иванов чётко забивает второй гол в верхний левый угол ворот. Трибуны гудят, болельщики скандируют: "Звезда" - чемпион!, "Звезда" - чемпион! Финальный свисток зафиксировал победу "Звезды" со счётом 2:0.

Шумерлинская "Звезда", набрав 37 очков, впервые стала чемпионом Чувашии. Чебоксарский "Текстильщик" остался на втором месте с 33 очками.

Источник информации - шумерлинская газета "Мебельщик". Номер №45(1254) от 06.11.1965