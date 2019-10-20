«Волга» - чемпион!

Субботний день 19 октября стал счастливым для ветеранов футбольного клуба "Волга". Для досрочного обладания титулом чемпиона, волжанам в игре 27 тура против "Динамо" нужна была только победа. С этой задачей подопечные Александра Балыбердина успешно справились. Гол лучшего бомбардира "Волги" Евгения Мамайкина в середине первого тайма стал единственным в матче. Победа 1:0 гарантировала волжанам победу в турнире за тур до его окончания. Несмотря на итоговую ясность, матч заключительного тура между "Комплект21" и "Волгой" вряд ли будет проходным. Не думаю, что 27 октября новочебоксарцы устроят "Волге" чемпионский коридор, но в том, что волжанам в последнем туре устроят "жаркий прием" сомнений у меня практически нет. Начало матча на стадионе ДЮСШ №1 в 12:00.

В борьбе за бронзу "Волга-ТАВ" неожиданно потеряла очки в игре против "Энергии", тем самым практически подарив "Динамо" третью строчку. Теперь, для официального оформления бронзовых медалей, бело-голубым достаточно не проиграть безнадежному аутсайдеру "Протону".

Первенство Чувашии - 2019. Ветераны. 29 тур.

"ВОЛГА" Чебоксары - "ДИНАМО" Чебоксары - 1:0 (1:0)

19.10.2019. г. Чебоксары. Стадион "Труд". 50 зрителей

Судьи: Вячеслав Жевалюков, Виктор Иванов, Александр Николаев

Голы: Мамайкин (20)