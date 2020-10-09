Модернизация футбольного поля на "Спартаке" подходит к завершению

1 ноября 2020 года стадион "Спартак" должен получить в свое распоряжение современное футбольное поле с подогревом. Менее 10 дней осталось до предполагаемой даты сдачи объекта в эксплуатацию, а это значит, что основные работы по монтажу подогрева и замены натурального дерна на искусственный газон должны быть в завершающей стадии. Чтобы убедиться в этом, мы посетили домашнюю арену красно-белых и лично понаблюдали, как на самом деле обстоят дела на одном из главных футбольных стадионов Республики.

На момент посещения стадиона подрядная организация уже практически завершила укладку нового газона, а это значит, что срок, когда Чебоксары получат первое футбольное поле с подогревом, уже не за горами.