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Модернизация футбольного поля на "Спартаке" подходит к завершению

1 ноября 2020 года стадион "Спартак" должен получить в свое распоряжение современное футбольное поле с подогревом. Менее 10 дней осталось до предполагаемой даты сдачи объекта в эксплуатацию, а это значит, что основные работы по монтажу подогрева и замены натурального дерна на искусственный газон должны быть в завершающей стадии. Чтобы убедиться в этом, мы посетили домашнюю арену красно-белых и лично понаблюдали, как на самом деле обстоят дела на одном из главных футбольных стадионов Республики.

укладка нового газона на стадионе Спартак в Чебоксарах
новый газон на стадионе Спартак в Чебоксарах

На момент посещения стадиона подрядная организация уже практически завершила укладку нового газона, а это значит, что срок, когда Чебоксары получат первое футбольное поле с подогревом, уже не за горами.

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