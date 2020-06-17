Чебоксары получат первое футбольное поле с подогревом

На чебоксарском стадионе "Спартак" полным ходом идет капитальный ремонт спортивной арены, в рамках которого запланирована замена натурального дерна футбольного поля на искусственный газон. Синтетическое покрытие для игры в футбол уже давно и повсеместно используется у нас в республике. Подобные поля уже уложены в Новочебоксарске, Цивильске, Канаше, Шумерле, Вурнарах и Бытырево. Главным отличием "поляны" на "Спартаке" будет наличие подогрева, который позволит проводить спортивные мероприятия на приемлемом покрытии даже в условиях суровой зимы.

Контракт с ООО «Империя» на капитальный ремонт спортивного ядра арены стоимостью около 33 млн рублей рассчитан до 1 ноября 2020 года. По завершению работ городские власти планируют провести футбольный матч открытия.

Три года назад в рамках подготовки к Чемпионату Мира в России на "Спартаке" уже была реконструкция. На стадионе постелили натуральный газон и обновили раздевалки. К сожалению, дерн плохо пережил зиму и состояние футбольного поля стало далеко не идеальным. Впрочем, это касается и других регионов, в которых была предусмотрена замена газона тренировочных баз команд-участниц ЧМ-2018.

Тем временем в Шумерле в ближайшее время планируется построить крытый футбольный манеж. Проект стоимостью 100 млн рублей поддержал ВРИО Чувашской Республики Олег Николаев, отметив, что для шумерлинцев футбол самый популярный вид спорта. Размеры футбольного поля в манеже будут 40 на 60 метров. На данный момент завершена работа над проектно-сметной документацией и скоро ее отправят на государственную экспертизу.