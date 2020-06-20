Спортсмены на паузе

С 22 июня Чувашия перейдет на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. В сообщении ВРИО Главы ЧР Олега Николаева в своих соцсетях говорится о возобновлении работы летних кафе под открытым небом и объектов торговли площадью до 400 кв.м., но ни слова про спорт. Ну что ж, значит не время.

Ну, а пока мы ждем начала сезона, можно начать подготовку дома. Мы расскажем об одном упражнении после которого соперник забудет, как "возить" тебя на футбольном поле и ты, наконец-то, начнешь получать удовольствие именно от футбола, а не после него.

Одним из простых и эффективных упражнений, которые можно выполнять дома, это планка. Планка очень важна для развития выносливости и тонуса мышц. Также в этом упражнении задействуются абсолютно все мышцы пресса.

Для получения максимального эффекта планку нужно выполнять правильно. Упражнение выполняется из начального положения отжиманий. Единственное, что стойка должна быть на локтях, которые должны быть согнуты под прямым углом. Тело должно представлять собой одну прямую линию. Необходимо как можно дольше задержаться в таком положении, не изменяя траекторию тела (прямая линия). Отжиматься не нужно! :)

При выполнении планки важно постоянно напрягать мышцы пресса, спины, ног и ягодиц, именно это позволит сохранить прямую линию от плеч до пяток и повысить эффективность упражнения.

Важно понимать, что при выполнении упражнения нужно перебороть болевые ощущения и простоять еще секунд 10-15. Научные специалисты утверждают, что только с момента появления жжения организм начинает вырабатывать нужные гормоны для мышечного роста и для жиросжигания.

Выполняя планку каждый день, вы сможете подойти к старту чемпионата Чувашии в прекрасной физической форме. Будьте здоровы!