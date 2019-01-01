Памяти А. Хохрякова - 2019. Итоги

Традиционный турнир по футболу памяти футбольного арбитра международной категории Александра Хохрякова состоялся в Йошкар-Оле в период с 14 по 15 ноября 2019 года в манеже «Арена Марий Эл».
Александр Хохряков – уроженец Кирова, нападающий йошкар-олинского «Спартака», а с 1978 по 1992 год – арбитр высшей лиги чемпионата СССР по футболу, первый в футбольном Поволжье судья международной категории, трижды входивший в десятку лучших арбитров СССР.
Судьи девяти регионов Приволжского округа приехали в столицу Марий Эл поборться за победу в XVIII Межрегиональном турнире по футболу памяти арбитра ФИФА Александра Хохрякова. Игры на поле манежа проходили в два дня в формате 6х6.
На предварительном этапе первого дня турнира команды были разделили на две группы. Чувашские судьи попали в группу "А", соперниками в которой стали команды из Татарстана, Мордовии, Пензенской и Саратовской областей.
В первой игре против соседей из Татарстана наши арбитры пропустили обидный гол после рикошета, который так и остался единственным в матче. Так как из группы в финальную пульку выходили по 2 команды из каждой группы, то шансы у наших еще оставались. Нужно было просто выиграть оставшиеся матчи, с чем наша дружина в итоге справилась и достаточно легко. Отгрузив каждым последующим соперникам по 4 гола, чувашские арбитры вышли в финальную часть турнира со второго места, где их ожидали соперники из Нижегородской области и Марий Эл. Имея в пассиве одно поражение (в финальном турнире учитывались матчи предварительного этапа), наши уступили еще и нижегородцам. Заключительный матч против хозяев стал для наших решающим в борьбе за бронзу. В очень увлекательном и открытом матче победу со счетом 5:3 праздновала команда чувашских судей. Успех в этой игре, во многом, стал возможен за счет, открывшегося под конец турнира, голевого чутья Николая Юдина, оформившего покер!
|№
|
Памяти А.Хохрякова - 2019.
Группа А.
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|Татарстан
|1:0
|3:2
|3:2
|6:0
|4
|0
|0
|13-4
|12
|2
|ЧУВАШИЯ
|0:1
|4:0
|4:1
|4:1
|3
|0
|1
|12-3
|9
|3
|Пензенская область
|2:3
|0:4
|3:2
|4:3
|2
|0
|2
|9-12
|6
|4
|Мордовия
|2:3
|1:4
|2:3
|4:2
|1
|0
|3
|9-12
|3
|5
|Саратовская область
|0:6
|1:4
|3:4
|2:4
|0
|0
|4
|6-18
|0
|№
|
Памяти А.Хохрякова - 2019.
Группа В.
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|Нижегородская область
|1:0
|2:2
|3:0
|2
|1
|0
|6-1
|7
|2
|Марий Эл
|0:1
|3:0
|1:1
|1
|1
|1
|4-2
|4
|3
|Самарская область
|2:2
|0:3
|5:0
|1
|1
|1
|7-5
|4
|4
|Ульяновская область
|0:3
|1:1
|0:5
|0
|1
|2
|1-9
|1
|№
|
Памяти А.Хохрякова - 2019.
Финальный раунд
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|Татарстан
|1:0
|1:0
|3:0
|3
|0
|0
|5-0
|9
|2
|Нижегородская область
|0:1
|2:0
|1:0
|2
|0
|1
|3-1
|6
|3
|ЧУВАШИЯ
|0:1
|0:2
|5:3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|4
|Марий Эл
|0:3
|0:1
|3:5
|0
|0
|3
|3-9
|0