Памяти А. Хохрякова - 2019. Итоги

Традиционный турнир по футболу памяти футбольного арбитра международной категории Александра Хохрякова состоялся в Йошкар-Оле в период с 14 по 15 ноября 2019 года в манеже «Арена Марий Эл».

Александр Хохряков – уроженец Кирова, нападающий йошкар-олинского «Спартака», а с 1978 по 1992 год – арбитр высшей лиги чемпионата СССР по футболу, первый в футбольном Поволжье судья международной категории, трижды входивший в десятку лучших арбитров СССР.

Судьи девяти регионов Приволжского округа приехали в столицу Марий Эл поборться за победу в XVIII Межрегиональном турнире по футболу памяти арбитра ФИФА Александра Хохрякова. Игры на поле манежа проходили в два дня в формате 6х6.

На предварительном этапе первого дня турнира команды были разделили на две группы. Чувашские судьи попали в группу "А", соперниками в которой стали команды из Татарстана, Мордовии, Пензенской и Саратовской областей.

В первой игре против соседей из Татарстана наши арбитры пропустили обидный гол после рикошета, который так и остался единственным в матче. Так как из группы в финальную пульку выходили по 2 команды из каждой группы, то шансы у наших еще оставались. Нужно было просто выиграть оставшиеся матчи, с чем наша дружина в итоге справилась и достаточно легко. Отгрузив каждым последующим соперникам по 4 гола, чувашские арбитры вышли в финальную часть турнира со второго места, где их ожидали соперники из Нижегородской области и Марий Эл. Имея в пассиве одно поражение (в финальном турнире учитывались матчи предварительного этапа), наши уступили еще и нижегородцам. Заключительный матч против хозяев стал для наших решающим в борьбе за бронзу. В очень увлекательном и открытом матче победу со счетом 5:3 праздновала команда чувашских судей. Успех в этой игре, во многом, стал возможен за счет, открывшегося под конец турнира, голевого чутья Николая Юдина, оформившего покер!

№ Памяти А.Хохрякова - 2019. Группа А. 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 Татарстан 1:0 3:2 3:2 6:0 4 0 0 13-4 12 2 ЧУВАШИЯ 0:1 4:0 4:1 4:1 3 0 1 12-3 9 3 Пензенская область 2:3 0:4 3:2 4:3 2 0 2 9-12 6 4 Мордовия 2:3 1:4 2:3 4:2 1 0 3 9-12 3 5 Саратовская область 0:6 1:4 3:4 2:4 0 0 4 6-18 0

№ Памяти А.Хохрякова - 2019. Группа В. 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 Нижегородская область 1:0 2:2 3:0 2 1 0 6-1 7 2 Марий Эл 0:1 3:0 1:1 1 1 1 4-2 4 3 Самарская область 2:2 0:3 5:0 1 1 1 7-5 4 4 Ульяновская область 0:3 1:1 0:5 0 1 2 1-9 1