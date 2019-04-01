"Спартак" побеждает в первом матче турнира в Йошкар-Оле

1 апреля в манеже «Арена Марий Эл» в Йошкар-Оле стартовал Открытый республиканский турнир по футболу среди любительских команд, посвященного памяти арбитра ФИФА Александра Хохрякова.

В турнире принимает участие 5 команд: «Спартак» (Чебоксары), «УОР СШОР» (г.Йошкар-Ола) ,«РМТ» (г.Йошкар-Ола), «Смена» (Казань), «Локомотив-НН» (Нижний Новгород).

В первом матче подопечные Евгения Портнова обыграли местную «УОР СШОР» - 2:0 (Иванов, Ухтияров (пен.).

Завтра спартаковцы продолжат выступление на турнире игрой против казанской "Смены". Начало матча в 12:00.