"Спартак" вновь терпит поражение

Чебоксарский "Спартак" уступил нижегородскому "Локомотиву" в рамках третьего тура турнира памяти арбитра ФИФА Александра Хохрякова. Красно-белые первыми открыли счет на 35-й минуте (гол на счету Кирилла Корепова), но пропустили дважды во втором тайме и вновь покинули столицу Марий Эл без очков. Завтра в заключительном туре спартаковцы сыграют с местным "РМТ". Игры с йошкаролинцами на этом турнире у подопечных Евгения Портнова получаются наиболее удачными. Надеемся, что и завтра все сложится в пользу чувашской команды.

Турнир памяти Хохрякова А.А. 4 апреля. «Арена Марий Эл». г. Йошкар-Ола. 3 тур.

"Спартак" Чебоксары - "Локомотив" Нижний Новгород - 1:2 (1:0).