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Первая победа так и осталась единственной


"Спартак" проиграл заключительный матч турнира памяти арбитра ФИФА Александра Хохрякова и на минорной ноте завершил свое участие в соревновании. Чебоксарцы не смогли оказать достойное сопротивление местному "РМТ" и уступили йошкаролинцам 0:4. Одержав одну победу при трех поражениях, красно-белые заняли последнее место в турнире. Победителем же стал нижегородский "Локомотив", победивший во всех матчах первенства.

Турнир памяти А. Хохрякова. 5 апреля. «Арена Марий Эл». г. Йошкар-Ола. 4 тур.
"Спартак" Чебоксары - "РМТ" Йошкар-Ола - 0:4 (0:0).

итоговая таблица турнира памяти Хохрякова 2019 года

Вот как прокомментировал выступление команды "Спартак" Чебоксары главный тренер Евгений Портнов

Турнир проходил в манеже, в отличных условиях, стоит сказать слова благодарности организаторам за приглашение и проведение турнира. Несмотря на итоговое 5 место, турнир для нас оказался очень полезным. Все соперники хорошего уровня, игры по интенсивности не сопоставимы с играми первенства республики. В таких матчах сразу проявились все наши проблемы командных действий, стало понятно кто из игроков на что способен и кому над чем стоит больше работать. Сейчас нужно спокойно проанализировать прошедшие игры, сделать правильные выводы и готовиться к старту Чемпионата Республики и Кубка МФС Приволжье.

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