"С.С.С.Р" примет участие в турнире имени Ататюрка

С 17 по 21 апреля в турецкой Анталии на базе отеля "Kervansaray Lara Convertion&Spa Center" состоится ежегодный Международный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет "Весенний турнир имени Кемаля Ататюрка в Анталии", в котором планируется участие 16 команд из Турецкой Республики, Федеративной Республики Германия, Республики Косово, Турецкой Республики Северного Кипра и Российской Федерации. Нашу страну будут предствлять команды "С.С.С.Р" Чебоксары (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов), а также команды "Локомотив-Перово" (Москва) и "Алмаз" (Московская область).

Пожелаем нашим землякам достойно выступить на футбольных полях солнечной Турции и вернуться домой как минимум с призовым местом!