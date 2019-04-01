"Негаснущие звезды - 2019". Расписание

Расписание игр межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет «Негаснущие звезды-2019».
6 апреля 2019 года. Новочебоксарск. СК «Солнечный».
Участники турнира: «С.С.С.Р» (Чебоксары), «Кентавр» (Йошкар-Ола), «Союз-50» (Чебоксары), «Кохма» (Ивановская область), «Мещерский край» (Владимирская область).
10:30 Открытие турнира
11:00 «Союз-50» – «Мещерский край»
11:25 «Кентавр» – «Кохма»
11:50 «Мещерский край» – «Кентавр»
12:15 «С.С.С.Р» – «Союз-50»
12:40 «Кентавр»– «С.С.С.Р»
13:05 «Кохма» – «Мещерский край»
13:30 «С.С.С.Р» - «Кохма»
13:55 «Союз-50» - «Кентавр»
14:20 «Кохма» – «Союз-50»
14:45 «Мещерский край» - «С.С.С.Р»
15:15 Награждение, закрытие турнира.