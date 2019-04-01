Спортивная страховка
» » "Негаснущие звезды - 2019". Расписание

"Негаснущие звезды - 2019". Расписание


Расписание игр межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 60 лет «Негаснущие звезды-2019». 

6 апреля 2019 года. Новочебоксарск. СК «Солнечный». 

Участники турнира: «С.С.С.Р» (Чебоксары), «Кентавр» (Йошкар-Ола), «Союз-50» (Чебоксары), «Кохма» (Ивановская область), «Мещерский край» (Владимирская область).

10:30 Открытие турнира

11:00 «Союз-50» – «Мещерский край»

11:25 «Кентавр» – «Кохма»

11:50 «Мещерский край» – «Кентавр»

12:15 «С.С.С.Р» – «Союз-50»

12:40 «Кентавр»– «С.С.С.Р»

13:05 «Кохма» – «Мещерский край»

13:30 «С.С.С.Р» - «Кохма»

13:55 «Союз-50» - «Кентавр»

14:20 «Кохма» – «Союз-50»

14:45 «Мещерский край» - «С.С.С.Р»

15:15 Награждение, закрытие турнира.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Турнир памяти А.И.Червякова

Расписание игр

МОО "Футбольный союз "Приволжье". 21 тур

Отдохнули? Пора догонять!