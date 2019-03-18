"Спартак" побеждает в зимнем первенстве

Перед завершающим туром Первенства города Чебоксары по зимнему футболу "Спартак" опережал своего единственного конкурента за первое место ФК "Чурачики" на три очка и судьба турнира решалась в их очном противостоянии.

Сельчан в этом матче устраивала только победа. Начало матча выдалось очень результативным, и уже к 15-й минуте комнды обменялись голами. На гол спартаковца Дмитрия Корнилова, чурачикцы ответили точным ударом Дмитрия Панферова. Но незадолго до перерыва Иван Тарасов вновь выводит красно-белых вперед. Но на этом события в первом тайме не закончились. Илья Ухтияров, имея предупреждение, вновь дал повод обратить на себя внимание судьи Николая Мальцева, за что и поплатился удалением с поля на последней минуте первой половины.

В начале второго тайма "Спартак" пропускает. Ничья, и казалось, что чурачикцы должны дожать красно-белых и забить еще, но получилось иначе. Дмитрий Дудников подобрал мяч после подачи углового у ворот чурачикцев и от штанги направил мяч в угол ворот Сергея Сергеева, установив итоговый счет в матче - 3:2. Победа обеспечила чебоксарскому "Спартаку" первое место в первенстве Чебоксар по зимнему футболу 2019 года. Поздравляем футболистов и тренерский штаб чебоксарского "Спартака" с первым титулом после воссоздания команды.

Открытое Первенство г. Чебоксары по зимнему футболу. 7 тур. ЧГПУ - Энергия-ЧЭАЗ - 4:2, ФК Чурачики - Спартак - 2:3, Бриллиант - Химик-АВГУСТ - 0:2.

Комментарии главного тренера ФК "Спартак" Чебоксары Евгения Портнова:

Сегодня мы играли против команды, которая не потерпела ни одного поражения на турнире. Мы хорошо начали. В первом тайме были активны в атаке и создали много голевых моментов, но допустили ряд ошибок в простых ситуациях, в результате одной из них мы пропустили, а в конце тайма заработали удаление. Во 2 тайме действуя в меньшинстве, остроты в атаке стало меньше, но я доволен действиями команды, тем как сохраняли баланс в игре. В целом контролировали ход игры и довели матч до победы, став чемпионами зимнего Первенства.

В дальнейших планах у команды несколько дней отдыха, после чего мы продолжим подготовку к старту сезона и турниру в Йошкар Оле, который пройдёт с 1 по 5 апреля.

Комментарии вице-капитана команды ФК "Чурачики" (Чурачики) Михаила Усачёва:

Спартак владел инициативной весь матч, реализовал практически все свои моменты, нам в свою очередь не хватило хладнокровия в ключевых моментах, как в обороне так и в атаке. Считаю ничейный результат был бы более закономерным. Ну и, конечно, поздравляю команду Спартак с заслуженной победой в зимнем первенстве.