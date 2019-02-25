Лидер терпит чувствительное поражение

4 тур Открытого Первенства города Чебоксары по зимнему футболу принес весьма неожиданные результаты.

ФК "Чурачики", стремящиеся к победе в турнире, не использовали хороший шанс выйти в лидеры. В матче с ЧГПУ чурачикцы первыми открыли счет, правда на перерыв они уже ушли в роли догоняющих. Евгений Краснов и Илья Попов, забив по разу в течение 4-х минут, перевернули течение матча в концовке первого тайма и студенты впервые за весь турнир повели в счете. Развернуть его обратно чурачикцам удалось после двух реализованных пенальти в исполнении Сергея Никитина в середине второй половины, причем второй одиннадцатиметровый повлек за собой еще и удаление в стане будущих педагогов. Но одержать победу им все же не удалось. Евгений Краснов вернул "должок" ответным реализованным пенальти и установил итоговый счет в матче.

В следующем матче тура лидер первенства "Волга-ТАВ" не смогла оказать достойного сопротивления чебоксарскому "Спартаку". Красно-белые уверенно контролировали ход матча и заслуженно победили. Крупный счет не совсем объективно отражает реальное положение дел на поле. Находясь под постоянным давлением, спартаковцы создали не очень много моментов, но реализовать удалось практически всё. После поражения волжан интрига за первое место в турнире обострилась не на шутку.

Открытое Первенство г. Чебоксары по зимнему футболу. 4 тур. ФК Чурачики - ЧГПУ - 3:3, Спартак - Волга-ТАВ - 3:0, Химик-АВГУСТ - Энергия-ЧЭАЗ - 0:3.