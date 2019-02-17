"Волга" делит очки с ФК "Чурачики"

В третьем туре Открытого Первенства г. Чебоксары по зимнему футболу ФК "Чурачики" дали бой лидеру турнира чебоксарской "Волге". Волжане первыми открыли счет на 20-й минуте, но спустя четверть часа чурачикцы смогли сравнять счет и уйти на перерыв в хорошем расположении духа. После перерыва ни одной из команд отличиться больше не удалось. Ничья 1:1 никак не повлияла на положение волжан в турнирной таблице, которые по-прежнему лидируют в турнире. На второй строчке после крупной победы над ЧГПУ закрепился "Бриллиант".

"Спартак" Евгения Портнова набрал первые очки на турнире, обыграв "Энергию-ЧЭАЗ" с минимальным счетом - 1:0.

Открытое Первенство г. Чебоксары по зимнему футболу. 3 тур. ЧГПУ - Бриллиант - 1:4, Энергия-ЧЭАЗ - Спартак - 0:1, Волга-ТАВ - ФК Чурачики - 1:1.