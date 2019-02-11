"Спартак" начал с неожиданного поражения

В минувшем туре Открытого Первенства г. Чебоксары по зимнему футболу "Волга" уверенно обыгрывает "Бриллиант" и единолично возглавляет турнирную таблицу после двух туров. Ввиду нечетного количества участников, чебоксарский "Спартак" только сейчас начал турнир, причем сделал это очень неуверенно. В игре против вурнарской молодежи, красно-белые не смогли воплотить территориальное преимущество в первом тайме в голы, за что и были наказаны во втором. 16-летний Вадим Рыбкин дважды поразил ворота Айдара Гараева и обеспечил "Химик-АВГУСТу" первую победу в турнире. Чурачикцы и электроаппаратчики по разу отличились во втором тайме, причем сделали это в свои ворота.

Открытое Первенство г. Чебоксары по зимнему футболу. 2 тур. Бриллиант - Волга-ТАВ - 0:3, ФК Чурачики - Энергия-ЧЭАЗ - 1:1, Спартак - Химик-АВГУСТ - 0:2