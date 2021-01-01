Фестиваль футбола «Папа, мама, я»

24 декабря в СОШ №65 состоялся смешанный турнир по футболу «Папа, мама, я», в котором приняли участие команды, составленные из трех игроков – папы, мамы и их ребенка! Данное мероприятие стало возможным при поддержке Минэкономразвития Чувашии и Фонда президентских грантов в рамках проекта «Моя мама - футболист!».

Предновогодний футбольный фестиваль прошел в дружелюбной и праздничной атмосфере. Проигравших на этом мероприятии не было, и каждый участник ушел домой, «прихватив» с собой аж по 2 медали! Эти награды команды получили не только за призовые места в турнире, но и по итогам эстафеты и футбольной викторины.

Что касается турнирной составляющей, то борьба за 1-3 места «Золотой лиги» получилась настолько упорной, что для определения победителя пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей. Лучшей командой по этому показателю стала семья Сердюковых, семья Беляниных – вторая, третье место – у Алексеевых.

В эстафете с ведением мяча лучшее время показала семья Башмаковых с результатом 1 мин 04 сек, далее расположились семьи Алексеевых (1:05) и Дёминых (1:08).

Организаторы также предусмотрели для команд интеллектуальную викторину. На предложенные вопросы наиболее точными ответами отметилась семья Беляниных. Сердюковы и Кричевские были менее удачливы, но все же смогли занять оставшиеся места пьедестала.

#ПрезидентскиеГранты #ФондПрезидентскихГрантов