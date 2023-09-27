Внутренний турнир футбольного проекта для мам состоялся

21 сентября на футбольном поле средней образовательной школы №65 в микрорайоне Новый город прошел первый внутренний турнир по футболу для мам в рамках проекта "Моя мама - футболист!".

28 представительниц прекрасного пола пришли испытать себя в соревновании по футболу после почти двухмесячных тренировок. Начинающие футболистки были разделены на 5 команд примерно равных по уровню мастерства. Для обслуживания матчей турнира организаторы пригласили профессиональных рефери, которые помимо основных функций также помогали девушкам разбираться во всех тонкостях футбольных правил по ходу поединка.

Формат соревнований предполагал круговую систему, в которой каждой из команд предстояло сыграть по 4 игры. Несмотря на то, что организаторы подготовили награды для каждой участницы, игроки старались быть в турнирной таблице, как можно выше. Лучшее тому свидетельство это результаты, в которых максимальная разница в счете составляла не более двух мячей.

Но как и во всех соревнований в турнире мам должны быть определены победитель и призеры. Лучше всех по дистанции, не пропустив ни одного гола, прошли "Апельсинки". Немного не хватило до победы "Забивакам", оставших от чемпиона на 2 очка. "Фортуна" проигравшая лишь однажды, стала бронзовым призером. "Олеськи и К" и "Школьницы" не смогли огорчить своих соперников забитыми голами, а потому и довольствовались местами за пределами призовой зоны.

По итогам соревнований организаторы отметили лучших игроков команд. Таким образом, лучшими игроками стали:

Лиана Сердюкова ("Апельсинки"), Галина Петрова ("Забиваки"), Светлана Моисеева ("Фортуна"), Алена Коннова ("Олеськи и К") и Мария Кирсанова ("Школьницы").

После торжественной части награждения мамы немного уставшие, но довольные вернулись в свои дома, где они с гордостью сообщили своими детям и близким, что теперь их мама - футболист!

Участницы благодарят организаторов за проект. Организатор "Федерация футбола Нового города" в свою очередь хочет поблагодарить Минэкономразвития и Фонд президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского общества за реализацию и поддержку данного проекта для мам.

#ПрезидентскиеГранты #ФондПрезидентскихГрантов

Фотоальбом - https://vk.com/public221928546?z=album-221928546_298468868

Ролик о турнире - https://vk.com/public221928546?z=video-221928546_456239029%2F4ac71e09016ba76255%2Fpl_wall_-221928546