Без медалей

1-8 октября 2023 года в поселке Витязево Краснодарского края на стадионе «Понтос» состоялось IV Первенство России по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 60 лет, в котором приняли участие 10 команд из различных уголков нашей страны. Наш регион на турнире представляла чебоксарская команда «Волга».
В рамках первого тура группы "А" чебоксарская Волга встречалась с Митяем из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу волжан, забивших по одному голу в каждом из таймов. У чебоксарцев отличились Андрей Кротов и Рустям Фахрутдинов с пенальти.
Во втором туре "Волга" встречалась со сборной Ставропольского края и разошлась с ней миром - 1:1. У волжан гол на счету Андрея Рогожникова. В другом матче группы "А" Митяй из Екатеринбурга переиграл Сахалин из Южно-Сахалинска - 4:0.
Следующий матч оказался более удачным для волжан. Победа 2:1 над Сахалином из Южно-Сахалинска вывела чебоксарцев в полуфинал. У волжан отличились Манвел Авжиян и Рустям Фахрутдинов. В другом матче группы "А" Шерна из Ногинска переиграла сборную Ставропольского края - 2:0. Таким образом, Шерна и Волга перед последним туром набрали равное количество очков (по семь). В следующем туре в поединке между собой они определят победителя группы "А".
Игра за победу в группе "А" прошла в упорной борьбе и завершилась нулевой ничьей - 0:0. Этот исход вывел на первое место подмосковных ветеранов, набравших 8 очков и опередивших волжан по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В другом поединке группы А Митяй из Екатеринбурга с крупным счетом 5:0 переиграл сборную Ставропольского края и остался на третьем месте, остав от Шерны и Волги на одно очко.
Турнирная таблица "Первенства России по футболу среди ветеранов 60 лет и старше"
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ШЕРНА Ногинск
|0:0
|0:0
|2:0
|5:0
|2
|2
|0
|7-0
|8
|2
|ВОЛГА Чебоксары
|0:0
|2:0
|1:1
|2:1
|2
|2
|0
|5-2
|8
|3
|МИТЯЙ Екатеринбург
|0:0
|0:2
|5:0
|4:0
|2
|1
|1
|9-2
|7
|4
|Сборная Ставропольского края
|0:2
|1:1
|0:5
|2:0
|1
|1
|2
|3-8
|4
|5
|САХАЛИН Южно-Сахалинск
|0:5
|1:2
|0:4
|0:2
|0
|0
|4
|1-13
|0
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|МОСКОВИЯ Москва
|3:0
|2:1
|6:2
|3:0
|4
|0
|0
|14-3
|12
|2
|ФАКЕЛ Воронеж
|0:3
|1:0
|2:0
|1:0
|3
|0
|1
|4-3
|9
|3
|ЕНИСЕЙ Красноярск
|1:2
|0:1
|0:0
|3:1
|1
|1
|2
|4-4
|4
|4
|КУБАНЬ Краснодар
|2:6
|0:2
|0:0
|4:1
|1
|1
|2
|6-9
|4
|5
|Сборная Ярославской области
|0:3
|0:1
|1:3
|1:4
|0
|0
|4
|2-11
|0
В полуфинале представитель Чувашии встречался с главным фаворитом турнира - Московией, которая накануне полуфинала усилила свой и без того мощный состав известными в прошлом футболистами Евгением Мелешкиным и Сергеем Подпалым. Команды начали игру без раскачки, и уже на 7-й минуте точный удар Сергея Подпалого вывел москвичей вперед - 1:0. Однако у волжан на это нашелся свой контраргумент - буквально через две минуты Сергей Басов завершил многоходовую комбинацию своих партнеров, сраняв счет - 1:1. В дальнейшем Московия перешла к позиционному нападению, чебоксарцы отвечали острыми контратаками. По ходу игры несколько серьезных спасений совершил вратарь Волги Дмитрий Соловьев. Также стоит отметить центральных защитников волжан Валерия Петрова и Андрея Рогожникова, которые наглухо закрыли лучшего бомбардира турнира Гарника Аваляна. Как итог, основное время матча завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти больше преуспели москвичи, реализовавшие все пять своих попыток против четырех удачных у Волги (свои попытки в составе волжан реализовали Рустям Фахрутдинов, Игорь Бурков, Андрей Каткин и Михаил Богаратов). А вот Сергей Басов не сумел переиграть с 9- метровой отметки голкипера Московии Павла Алексеева. Победив в футбольной лотерее 5:4, столичные ветераны вышли в финал, где сегодня встретятся с ногинской Шерной, неожиданно легко переигравшей в другом полуфинале Факел - 2:0.
По окончании полуфинальных серий организаторы турнира наградили дипломами Российского Футбольного Союза юбиляров 2023 года. В составе чебоксарской Волги такой чести удостоились Михаил Богаратов, отметивший в этом году свое 65-летие, а также "шестидесятники" Сергей Басов, Игорь Бурков, Рустям Фахрутдинов и Александр Соловьев.
В матче за бронзу Волга встречалась с воронежским Факелом. Обе команды провели игру без вдохновения, оставив, по-видимому, все свои эмоции в полуфинальных поединках, состоявшихся накануне. Основное время матча завершилось нулевой ничьей - 0:0. В серии послематчевых пенальти во всем блеске проявил себя вратарь воронежцев Сергей Козловцев, парировавший удары волжан Михаила Богаратова и Сергея Басова, не справившийся лишь с выстрелом Андрея Каткина. А вот сами воронежцы реализовали все четыре своих попытки. Уступив в серии послематчевых пенальти - 1:4, Волга опустилась на четвертое место, сделав по сравнению с прошлым годом шаг назад. Это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство команды перед началом турнира. Хотя следует отметить, что волжане за шесть проведенных поединков ни разу не проиграли в основное время, а послематчевые пенальти - это всегда лотерея. Кроме того, по ходу первенства на команду обрушилась эпидемия травм, вследствие которых ее ведущие игроки Сергей Наталушко, Рустям Фахрутдинов и Юрий Галкин не смогли показать все свои игровые качества, на которые они способны. Единственным утешением стало признание организаторами лучшим полузащитником турнира чебоксарца Сергея Басова.
В финальном матче состоялось московское дерби - в нем сошлись столичная Московия и ногинская Шерна. Основное время матча здесь также завершилось нулевой ничьей - 0:0. В серии послематчевых пенальти больше преуспели подмосковные ветераны - 4:2, ставшие второй год подряд победителями Первенства России по футболу среди ветеранов старше 60 лет. Как говорится в таких случаях, порядок (Шерна) в очередной раз побил класс (Московию).
|Полуфиналы
|ВОЛГА Чебоксары
|МОСКОВИЯ Москва
|1:1 (4:5 пен)
|ШЕРНА Ногинск
|ФАКЕЛ Воронеж
|2:0
|За 3 место
|ВОЛГА Чебоксары
|ФАКЕЛ Воронеж
|0:0 (1:4 пен)
|Финал
|ШЕРНА Ногинск
|МОСКОВИЯ Москва
|0:0 (4:2 пен)
|За 5-8 место
|КУБАНЬ Краснодар
|МИТЯЙ Екатеринбург
|1:1 (4:3 пен)
|ЕНИСЕЙ Красноярск
|Сборная Ставропольского края
|2:2 (5:3 пен)
|За 5 место
|КУБАНЬ Краснодар
|ЕНИСЕЙ Красноярск
|2:6
|За 7 место
|Сборная Ставропольского края
|МИТЯЙ Екатеринбург
|0:1
|За 9 место
|Сборная Ярославской области
|САХАЛИН Южно-Сахалинск
|2:0