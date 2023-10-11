Без медалей

1-8 октября 2023 года в поселке Витязево Краснодарского края на стадионе «Понтос» состоялось IV Первенство России по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 60 лет, в котором приняли участие 10 команд из различных уголков нашей страны. Наш регион на турнире представляла чебоксарская команда «Волга».

В рамках первого тура группы "А" чебоксарская Волга встречалась с Митяем из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу волжан, забивших по одному голу в каждом из таймов. У чебоксарцев отличились Андрей Кротов и Рустям Фахрутдинов с пенальти.

Во втором туре "Волга" встречалась со сборной Ставропольского края и разошлась с ней миром - 1:1. У волжан гол на счету Андрея Рогожникова. В другом матче группы "А" Митяй из Екатеринбурга переиграл Сахалин из Южно-Сахалинска - 4:0.

Следующий матч оказался более удачным для волжан. Победа 2:1 над Сахалином из Южно-Сахалинска вывела чебоксарцев в полуфинал. У волжан отличились Манвел Авжиян и Рустям Фахрутдинов. В другом матче группы "А" Шерна из Ногинска переиграла сборную Ставропольского края - 2:0. Таким образом, Шерна и Волга перед последним туром набрали равное количество очков (по семь). В следующем туре в поединке между собой они определят победителя группы "А".

Игра за победу в группе "А" прошла в упорной борьбе и завершилась нулевой ничьей - 0:0. Этот исход вывел на первое место подмосковных ветеранов, набравших 8 очков и опередивших волжан по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В другом поединке группы А Митяй из Екатеринбурга с крупным счетом 5:0 переиграл сборную Ставропольского края и остался на третьем месте, остав от Шерны и Волги на одно очко.

Турнирная таблица "Первенства России по футболу среди ветеранов 60 лет и старше"

М Группа А 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 ШЕРНА Ногинск 0:0 0:0 2:0 5:0 2 2 0 7-0 8 2 ВОЛГА Чебоксары 0:0 2:0 1:1 2:1 2 2 0 5-2 8 3 МИТЯЙ Екатеринбург 0:0 0:2 5:0 4:0 2 1 1 9-2 7 4 Сборная Ставропольского края 0:2 1:1 0:5 2:0 1 1 2 3-8 4 5 САХАЛИН Южно-Сахалинск 0:5 1:2 0:4 0:2 0 0 4 1-13 0

М Группа В 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 МОСКОВИЯ Москва 3:0 2:1 6:2 3:0 4 0 0 14-3 12 2 ФАКЕЛ Воронеж 0:3 1:0 2:0 1:0 3 0 1 4-3 9 3 ЕНИСЕЙ Красноярск 1:2 0:1 0:0 3:1 1 1 2 4-4 4 4 КУБАНЬ Краснодар 2:6 0:2 0:0 4:1 1 1 2 6-9 4 5 Сборная Ярославской области 0:3 0:1 1:3 1:4 0 0 4 2-11 0

В полуфинале представитель Чувашии встречался с главным фаворитом турнира - Московией, которая накануне полуфинала усилила свой и без того мощный состав известными в прошлом футболистами Евгением Мелешкиным и Сергеем Подпалым. Команды начали игру без раскачки, и уже на 7-й минуте точный удар Сергея Подпалого вывел москвичей вперед - 1:0. Однако у волжан на это нашелся свой контраргумент - буквально через две минуты Сергей Басов завершил многоходовую комбинацию своих партнеров, сраняв счет - 1:1. В дальнейшем Московия перешла к позиционному нападению, чебоксарцы отвечали острыми контратаками. По ходу игры несколько серьезных спасений совершил вратарь Волги Дмитрий Соловьев. Также стоит отметить центральных защитников волжан Валерия Петрова и Андрея Рогожникова, которые наглухо закрыли лучшего бомбардира турнира Гарника Аваляна. Как итог, основное время матча завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти больше преуспели москвичи, реализовавшие все пять своих попыток против четырех удачных у Волги (свои попытки в составе волжан реализовали Рустям Фахрутдинов, Игорь Бурков, Андрей Каткин и Михаил Богаратов). А вот Сергей Басов не сумел переиграть с 9- метровой отметки голкипера Московии Павла Алексеева. Победив в футбольной лотерее 5:4, столичные ветераны вышли в финал, где сегодня встретятся с ногинской Шерной, неожиданно легко переигравшей в другом полуфинале Факел - 2:0.

По окончании полуфинальных серий организаторы турнира наградили дипломами Российского Футбольного Союза юбиляров 2023 года. В составе чебоксарской Волги такой чести удостоились Михаил Богаратов, отметивший в этом году свое 65-летие, а также "шестидесятники" Сергей Басов, Игорь Бурков, Рустям Фахрутдинов и Александр Соловьев.

В матче за бронзу Волга встречалась с воронежским Факелом. Обе команды провели игру без вдохновения, оставив, по-видимому, все свои эмоции в полуфинальных поединках, состоявшихся накануне. Основное время матча завершилось нулевой ничьей - 0:0. В серии послематчевых пенальти во всем блеске проявил себя вратарь воронежцев Сергей Козловцев, парировавший удары волжан Михаила Богаратова и Сергея Басова, не справившийся лишь с выстрелом Андрея Каткина. А вот сами воронежцы реализовали все четыре своих попытки. Уступив в серии послематчевых пенальти - 1:4, Волга опустилась на четвертое место, сделав по сравнению с прошлым годом шаг назад. Это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство команды перед началом турнира. Хотя следует отметить, что волжане за шесть проведенных поединков ни разу не проиграли в основное время, а послематчевые пенальти - это всегда лотерея. Кроме того, по ходу первенства на команду обрушилась эпидемия травм, вследствие которых ее ведущие игроки Сергей Наталушко, Рустям Фахрутдинов и Юрий Галкин не смогли показать все свои игровые качества, на которые они способны. Единственным утешением стало признание организаторами лучшим полузащитником турнира чебоксарца Сергея Басова.

В финальном матче состоялось московское дерби - в нем сошлись столичная Московия и ногинская Шерна. Основное время матча здесь также завершилось нулевой ничьей - 0:0. В серии послематчевых пенальти больше преуспели подмосковные ветераны - 4:2, ставшие второй год подряд победителями Первенства России по футболу среди ветеранов старше 60 лет. Как говорится в таких случаях, порядок (Шерна) в очередной раз побил класс (Московию).

Полуфиналы

ВОЛГА Чебоксары МОСКОВИЯ Москва 1:1 (4:5 пен) ШЕРНА Ногинск ФАКЕЛ Воронеж 2:0

За 3 место ВОЛГА Чебоксары ФАКЕЛ Воронеж 0:0 (1:4 пен)

Финал ШЕРНА Ногинск МОСКОВИЯ Москва 0:0 (4:2 пен)

За 5-8 место КУБАНЬ Краснодар МИТЯЙ Екатеринбург 1:1 (4:3 пен) ЕНИСЕЙ Красноярск Сборная Ставропольского края 2:2 (5:3 пен)

За 5 место КУБАНЬ Краснодар ЕНИСЕЙ Красноярск 2:6

За 7 место Сборная Ставропольского края МИТЯЙ Екатеринбург 0:1 За 9 место Сборная Ярославской области САХАЛИН Южно-Сахалинск 2:0

"Волга" Чебоксары - участник Первенства России среди ветеранов 60 лет и старше

Лучшие игроки по номинациям

Вратарь - Евгений Крюков (Кубань)

Защитник - Владимир Барбашов (Факел)

Полузащитник - Сергей Басов (Волга)

Нападающий - Георгий Федорин (Шерна)

Бомбардир - Гарник Авалян (Московия) - 8 мячей

Игрок - Павел Корягин (Шерна)