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"Волга" побеждает в турнире "Негаснущие звезды"

В Чебоксарах состоялся XVII Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов 60 лет и старше "Негаснущие звезды". Соревнования этого года установили рекорд по количеству участников, которых на этом турнире набралось аж 12!

Открытие турнира

По итогам группового этапа в финал вышли две лучшие команды групп - чебоксарская "Волга" и "Московия" из Москвы. Москвичи первыми открыли счет в матче. Голом отметился Михаил Рогов. Но за несколько секунд до окончания матча коварный удар чебоксарца Валерия Якимова застал врасплох вратаря "Московии" Виталия Бугая и позволил волжанам сравнять счет. Обескураженные концовкой "Московия" не смогла прийти в себя в серии послематчевых пенальти и, как итог, упущенная победа. Поздравляем "Волгу" с победой!

Волга Чебоксары 60+

Состав команды «Волга» (Чебоксары): вратарь - Геннадий Прокопьев, полевые игроки - Манвел Авжиян, Юрий Алексеев, Михаил Богаратов, Юрий Краснов, Николай Лисенков, Сергей Наталушко, Николай Новичков, Юрий Осипов, Игорь Сидоров, Александр Соловьев, Валерий Якимов (капитан). Руководитель команды — Олег Иванович Ермаков. Главный тренер — Алексей Владимирович Иванов.

Турнирная таблица "Негаснущие звезды - 2023"

М

Группа А

 1 2 3 4 5 6 В Н П РМ Оч
1 МОСКОВИЯ г. Москва   2:1 10:1 2:1 2:1 3:1 5 0 0 19-5 15
2 УРАЛ г. Екатеринбург 1:2   1:0 3:0 0:0 2:1 3 1 1 7-3 10
3 ПОДМОСКОВЬЕ Моск.обл 1:10 0:1   1:0 3:0 2:1 3 0 2 7-12 9
4 ДИНАМО г. Ульяновск 1:2 0:3 0:1   3:1 1:0 2 0 3 5-7 6
5 ОТДЕЛФИНСТРОЙ г. Чебоксары 1:2 0:0 0:3 1:3   2:2 0 2 3 4-10 2
6 ДРУЖБА г. Йошкар-Ола 1:3 1:2 1:2 0:1 2:2   0 1 4 5-10 1
М

Группа В

 1 2 3 4 5 6 В Н П РМ Оч
1 ВОЛГА г. Чебоксары   1:1 2:0 2:1 4:1 3:0 4 1 0 12-3 13
2 МАЯК г. Киров 1:1   1:1 3:1 3:1 1:0 3 2 0 9-4 11
3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ г. Самара 0:2 1:1   3:3 6:2 3:1 2 2 1 13-9 8
4 СТАРТ г. Заречный 1:2 1:3 3:3   3:0 3:0 2 1 2 11-8 7
5 СИЛА г. Козьмодемьянск 1:4 1:3 2:6 0:3   1:0 1 0 4 5-16 3
6 ТОНАР д. Губино, МО 0:3 0:1 1:3 0:3 0:1   0 0 5 1-11 0
За 11 место
ДРУЖБА ТОНАР 2:0
За 9 место
ОТДЕЛФИНСТРОЙ СИЛА 0:2
За 7 место
ДИНАМО СТАРТ 0:1
За 5 место
ПОДМОСКОВЬЕ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1:1 (2:3 пен)
За 3 место
УРАЛ МАЯК 1:3
Финал
ВОЛГА МОСКОВИЯ 1:1 (2:1 пен)

Лучшие игроки в командах

ВОЛГА - Геннадий Прокопьев

Геннадий Прокопьев

МОСКОВИЯ - Аркадий Петров

Аркадий Петров

МАЯК - Константин Болотов

Константин Болотов

УРАЛ - Олег Дюрягин

Олег Дюрягин

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - Азгат Галлиулов

Азгат Галлиулов

ПОДМОСКОВЬЕ - Иван Ермолаев

Иван Ермолаев

СТАРТ - Виктор Юдин

Виктор Юдин

ДИНАМО - Игорь Бурков

Игорь Бурков

СИЛА - Вениамин Мастеров

Вениамин Мастеров

ОТДЕЛФИНСТРОЙ - Сергей Феоктистов

Сергей Феоктистов

ДРУЖБА - Нурфаис Габдуллин

Нурфаис Габдуллин

ТОНАР - Виктор Котов

Виктор Котов

Лауреаты индивидуальных призов

Лучший вратарь - Игорь Усаченко (ПОДМОСКОВЬЕ)

Игорь Усаченко

Лучший защитник - Рустям Фахрутдинов (КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ)

Рустям Фахрутдинов

Лучший нападающий - Валерий Нифонтов (УРАЛ)

Валерий Нифантов

Лучший бомбардир - Гарник Авалян (МОСКОВИЯ) - 12 голов

Гарник Авалян

Лучший игрок - Сергей Наталушко (ВОЛГА)

Сергей Наталушко

Самый техничный игрок - Василий Эсаулов (МАЯК)

Василий Эсаулов

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