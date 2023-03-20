"Волга" побеждает в турнире "Негаснущие звезды"

В Чебоксарах состоялся XVII Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов 60 лет и старше "Негаснущие звезды". Соревнования этого года установили рекорд по количеству участников, которых на этом турнире набралось аж 12!
По итогам группового этапа в финал вышли две лучшие команды групп - чебоксарская "Волга" и "Московия" из Москвы. Москвичи первыми открыли счет в матче. Голом отметился Михаил Рогов. Но за несколько секунд до окончания матча коварный удар чебоксарца Валерия Якимова застал врасплох вратаря "Московии" Виталия Бугая и позволил волжанам сравнять счет. Обескураженные концовкой "Московия" не смогла прийти в себя в серии послематчевых пенальти и, как итог, упущенная победа. Поздравляем "Волгу" с победой!
Состав команды «Волга» (Чебоксары): вратарь - Геннадий Прокопьев, полевые игроки - Манвел Авжиян, Юрий Алексеев, Михаил Богаратов, Юрий Краснов, Николай Лисенков, Сергей Наталушко, Николай Новичков, Юрий Осипов, Игорь Сидоров, Александр Соловьев, Валерий Якимов (капитан). Руководитель команды — Олег Иванович Ермаков. Главный тренер — Алексей Владимирович Иванов.
Турнирная таблица "Негаснущие звезды - 2023"
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|МОСКОВИЯ г. Москва
|
|2:1
|10:1
|2:1
|2:1
|3:1
|5
|0
|0
|19-5
|15
|2
|УРАЛ г. Екатеринбург
|1:2
|
|1:0
|3:0
|0:0
|2:1
|3
|1
|1
|7-3
|10
|3
|ПОДМОСКОВЬЕ Моск.обл
|1:10
|0:1
|
|1:0
|3:0
|2:1
|3
|0
|2
|7-12
|9
|4
|ДИНАМО г. Ульяновск
|1:2
|0:3
|0:1
|
|3:1
|1:0
|2
|0
|3
|5-7
|6
|5
|ОТДЕЛФИНСТРОЙ г. Чебоксары
|1:2
|0:0
|0:3
|1:3
|
|2:2
|0
|2
|3
|4-10
|2
|6
|ДРУЖБА г. Йошкар-Ола
|1:3
|1:2
|1:2
|0:1
|2:2
|
|0
|1
|4
|5-10
|1
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ВОЛГА г. Чебоксары
|
|1:1
|2:0
|2:1
|4:1
|3:0
|4
|1
|0
|12-3
|13
|2
|МАЯК г. Киров
|1:1
|
|1:1
|3:1
|3:1
|1:0
|3
|2
|0
|9-4
|11
|3
|КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ г. Самара
|0:2
|1:1
|
|3:3
|6:2
|3:1
|2
|2
|1
|13-9
|8
|4
|СТАРТ г. Заречный
|1:2
|1:3
|3:3
|
|3:0
|3:0
|2
|1
|2
|11-8
|7
|5
|СИЛА г. Козьмодемьянск
|1:4
|1:3
|2:6
|0:3
|
|1:0
|1
|0
|4
|5-16
|3
|6
|ТОНАР д. Губино, МО
|0:3
|0:1
|1:3
|0:3
|0:1
|
|0
|0
|5
|1-11
|0
|За 11 место
|ДРУЖБА
|ТОНАР
|2:0
|За 9 место
|ОТДЕЛФИНСТРОЙ
|СИЛА
|0:2
|За 7 место
|ДИНАМО
|СТАРТ
|0:1
|За 5 место
|ПОДМОСКОВЬЕ
|КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
|1:1 (2:3 пен)
|Финал
|ВОЛГА
|МОСКОВИЯ
|1:1 (2:1 пен)
Лучшие игроки в командах
ВОЛГА - Геннадий Прокопьев
МОСКОВИЯ - Аркадий Петров
МАЯК - Константин Болотов
УРАЛ - Олег Дюрягин
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - Азгат Галлиулов
ПОДМОСКОВЬЕ - Иван Ермолаев
СТАРТ - Виктор Юдин
ДИНАМО - Игорь Бурков
СИЛА - Вениамин Мастеров
ОТДЕЛФИНСТРОЙ - Сергей Феоктистов
ДРУЖБА - Нурфаис Габдуллин
ТОНАР - Виктор Котов
Лауреаты индивидуальных призов
Лучший вратарь - Игорь Усаченко (ПОДМОСКОВЬЕ)
Лучший защитник - Рустям Фахрутдинов (КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ)
Лучший нападающий - Валерий Нифонтов (УРАЛ)
Лучший бомбардир - Гарник Авалян (МОСКОВИЯ) - 12 голов
Лучший игрок - Сергей Наталушко (ВОЛГА)
Самый техничный игрок - Василий Эсаулов (МАЯК)