"Волга" побеждает в турнире "Негаснущие звезды"

В Чебоксарах состоялся XVII Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов 60 лет и старше "Негаснущие звезды". Соревнования этого года установили рекорд по количеству участников, которых на этом турнире набралось аж 12!

По итогам группового этапа в финал вышли две лучшие команды групп - чебоксарская "Волга" и "Московия" из Москвы. Москвичи первыми открыли счет в матче. Голом отметился Михаил Рогов. Но за несколько секунд до окончания матча коварный удар чебоксарца Валерия Якимова застал врасплох вратаря "Московии" Виталия Бугая и позволил волжанам сравнять счет. Обескураженные концовкой "Московия" не смогла прийти в себя в серии послематчевых пенальти и, как итог, упущенная победа. Поздравляем "Волгу" с победой!