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СОШ №61 - бронзовый призер проекта


После поражения в полуфинале, школьникам чебоксарской СОШ №61 предстояло сыграть в матче за 3 место против МКОУ "СОШ №9" из села Урожайное Ставропольского края. Несмотря на обилие опасных моментов у обоих соперников, распечатать ворота в основное время ни тем, ни другим так и не удалось. В серии послематчевых пенальти фортуна вновь повернулась лицом к нашей команде. 3:2 по итогам серии одиннадцатиметровых и СОШ №61 становится бронзовым призером всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди юношей 2001-2002 г.р.! Молодцы!

Вот как прокомментировал игру своей команды Сергей Николаевич Лесин

Для нас это очень хороший результат. Команда состоит из ребят 2002-2003 г.р., а турнир, как вы знаете, для ребят постарше. Но мы верили в свои силы и удача от нас не отвернулась. В четвертьфинале по ходу матча против Качканара мы проигрывали 0:1, а затем и 1:2, но не сдались. Разыгрывая пятого лишнего игрока, мы смогли сравнять счет за 15 секунд до окончания основного времени, а затем и вырвать победу в серии послематчевых пенальти. Примечательно, что спас матч наш вратарь Иван Захаров, сначала забив важный гол в концовке, а затем потащив несколько пенальти соперника! По схожему сценарию прошел и полуфинальный матч, но отыграть разницу в два мяча, нам удалось лишь наполовину. В целом, считаю, что СОШ №61 достойно представила Чувашскую Республику и Приволжский Федеральный округ на всероссийских соревнованиях по мини-футболу проекта "Мини-футбол - в школу".

СОШ №61 Чебоксары - бронзовый призер проекта "Мини-футбол - в школу" среди юношей 2001-2002 г.р.

СОШ 61 Чебоксары бронзовый призер проекта

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