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Национальная студенческая футбольная лига

В Чебоксарах в рамках регионального этапа Национальной Студенческой Футбольной Лиги прошли соревнования по футболу среди команд Образовательных организаций Чувашской Республики. В турнире приняли участие 6 команд, которые были разделены на две группы по 3 команды. По результатам игр группового этапа в полуфинал вышли три команды Чувашского Государственного Университета (ЧГУ) и команда Чувашского государственного аграрного университета (ЧГАУ).

НСФЛ в Чебоксарах

Турнирная таблица Национальной Студенческой Футбольной Лиги (2023, Чувашия)

М

Группа А

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 Чувашский государственный аграрный университет (ЧГАУ)   2:1 3:1 2 0 0 5-2 6
2 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 1 1:2   3:1 1 0 1 4-3 3
3 Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства (ЧТСГХ) 1:3 1:3   0 0 2 2-6 0
М

Группа В

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 2   2:1 5:0 2 0 0 7-1 6
2 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 3 1:2   3:0 1 0 1 4-2 3
3 Чебоксарский кооперативный институт РУК (ЧКИ РУК) 0:5 0:3   0 0 2 0-8 0
За 5 место
ЧТСГХ ЧКИ РУК 3:0
Полуфиналы
ЧГУ-2 ЧГУ-1 7:3
ЧГУ-3 ЧГАУ 1:3
За 3 место
ЧГУ-1 ЧГУ-3 5:0
Финал
ЧГАУ ЧГУ-2 1:5
НСФЛ в Чебоксарах общее фото

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