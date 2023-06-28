Национальная студенческая футбольная лига

В Чебоксарах в рамках регионального этапа Национальной Студенческой Футбольной Лиги прошли соревнования по футболу среди команд Образовательных организаций Чувашской Республики. В турнире приняли участие 6 команд, которые были разделены на две группы по 3 команды. По результатам игр группового этапа в полуфинал вышли три команды Чувашского Государственного Университета (ЧГУ) и команда Чувашского государственного аграрного университета (ЧГАУ).

Турнирная таблица Национальной Студенческой Футбольной Лиги (2023, Чувашия)

М Группа А 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 Чувашский государственный аграрный университет (ЧГАУ) 2:1 3:1 2 0 0 5-2 6 2 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 1 1:2 3:1 1 0 1 4-3 3 3 Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства (ЧТСГХ) 1:3 1:3 0 0 2 2-6 0

М Группа В 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 2 2:1 5:0 2 0 0 7-1 6 2 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 3 1:2 3:0 1 0 1 4-2 3 3 Чебоксарский кооперативный институт РУК (ЧКИ РУК) 0:5 0:3 0 0 2 0-8 0

За 5 место ЧТСГХ ЧКИ РУК 3:0

Полуфиналы

ЧГУ-2 ЧГУ-1 7:3 ЧГУ-3 ЧГАУ 1:3

За 3 место ЧГУ-1 ЧГУ-3 5:0