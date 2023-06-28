Национальная студенческая футбольная лига

В Чебоксарах в рамках регионального этапа Национальной Студенческой Футбольной Лиги прошли соревнования по футболу среди команд Образовательных организаций Чувашской Республики. В турнире приняли участие 6 команд, которые были разделены на две группы по 3 команды. По результатам игр группового этапа в полуфинал вышли три команды Чувашского Государственного Университета (ЧГУ) и команда Чувашского государственного аграрного университета (ЧГАУ).
Турнирная таблица Национальной Студенческой Футбольной Лиги (2023, Чувашия)
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|Чувашский государственный аграрный университет (ЧГАУ)
|
|2:1
|3:1
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 1
|1:2
|
|3:1
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства (ЧТСГХ)
|1:3
|1:3
|
|0
|0
|2
|2-6
|0
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 2
|
|2:1
|5:0
|2
|0
|0
|7-1
|6
|2
|Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова- 3
|1:2
|
|3:0
|1
|0
|1
|4-2
|3
|3
|Чебоксарский кооперативный институт РУК (ЧКИ РУК)
|0:5
|0:3
|
|0
|0
|2
|0-8
|0
|За 5 место
|ЧТСГХ
|ЧКИ РУК
|3:0
|Полуфиналы
|ЧГУ-2
|ЧГУ-1
|7:3
|ЧГУ-3
|ЧГАУ
|1:3
|За 3 место
|ЧГУ-1
|ЧГУ-3
|5:0