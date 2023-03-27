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ЧГУ - лучшая студенческая команда!

С 20 по 24 марта в спорткомплексе ЧГУ прошла Универсиада ВУЗов Чувашской Республики по мини-футболу (футзалу) среди юношей и девушек в рамках II этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».

Студенты Чувашского Государственного университета оказались сильнее остальных участников, как среди юношей, так и среди девушек. Если представительницы прекрасного пола практически не заметили сопротивления, то основной соперник чгу-шников ЧГПУ едва не испортил праздник хозяевам паркета.

Поздравляем юношей (тренер - Васильев Эдуард) и девушек (тренер - Николаев Сергей) ЧГУ с выходом в III этап общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».

Турнирная таблица Универсиады ВУЗов по мини-футболу (девушки)

М

Группа А

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч
1 ЧГУ   4:0 11:1 10:0 5:0 4 0 0 30-1 12
2 НХМТ 0:4   0:0 5:0 5:0 2 1 1 10-4 7
3 ЧГПУ 1:11 0:0   6:2 5:0 2 1 1 12-13 7
4 ЧГАУ 0:10 0:5 2:6   5:0 1 0 3 7-21 3
5 Политех 0:5 0:5 0:5 0:5   0 0 4 0-20 0

Турнирная таблица Универсиады ВУЗов по мини-футболу (юноши)

М

Группа А

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 ЧГУ   8:1 7:0 2 0 0 15-1 6
2 Политех 1:8   7:5 1 0 1 8-13 3
3 ЧКИ 0:7 5:7   0 0 2 5-14 0
М

Группа В

 1 2 3 В Н П РМ Оч
1 ЧГПУ   4:2 17:1 2 0 0 21-3 6
2 ЧГАУ 2:4   16:0 1 0 1 18-4 3
3 МАДИ 1:17 0:16   0 0 2 1-33 0
За 5 место
ЧКИ МАДИ 5:0
Полуфинал
ЧГПУ Политех 4:1
ЧГУ ЧГАУ 7:0
За 3 место
Политех ЧГАУ 4:1
Финал
ЧГУ ЧГПУ 2:1
ЧГУ футболисты девушки и юноши

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