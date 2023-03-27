ЧГУ - лучшая студенческая команда!

С 20 по 24 марта в спорткомплексе ЧГУ прошла Универсиада ВУЗов Чувашской Республики по мини-футболу (футзалу) среди юношей и девушек в рамках II этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».
Студенты Чувашского Государственного университета оказались сильнее остальных участников, как среди юношей, так и среди девушек. Если представительницы прекрасного пола практически не заметили сопротивления, то основной соперник чгу-шников ЧГПУ едва не испортил праздник хозяевам паркета.
Поздравляем юношей (тренер - Васильев Эдуард) и девушек (тренер - Николаев Сергей) ЧГУ с выходом в III этап общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».
Турнирная таблица Универсиады ВУЗов по мини-футболу (девушки)
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ЧГУ
|
|4:0
|11:1
|10:0
|5:0
|4
|0
|0
|30-1
|12
|2
|НХМТ
|0:4
|
|0:0
|5:0
|5:0
|2
|1
|1
|10-4
|7
|3
|ЧГПУ
|1:11
|0:0
|
|6:2
|5:0
|2
|1
|1
|12-13
|7
|4
|ЧГАУ
|0:10
|0:5
|2:6
|
|5:0
|1
|0
|3
|7-21
|3
|5
|Политех
|0:5
|0:5
|0:5
|0:5
|
|0
|0
|4
|0-20
|0
Турнирная таблица Универсиады ВУЗов по мини-футболу (юноши)
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ЧГУ
|
|8:1
|7:0
|2
|0
|0
|15-1
|6
|2
|Политех
|1:8
|
|7:5
|1
|0
|1
|8-13
|3
|3
|ЧКИ
|0:7
|5:7
|
|0
|0
|2
|5-14
|0
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ЧГПУ
|
|4:2
|17:1
|2
|0
|0
|21-3
|6
|2
|ЧГАУ
|2:4
|
|16:0
|1
|0
|1
|18-4
|3
|3
|МАДИ
|1:17
|0:16
|
|0
|0
|2
|1-33
|0
|Полуфинал
|ЧГПУ
|Политех
|4:1
|ЧГУ
|ЧГАУ
|7:0
|За 3 место
|Политех
|ЧГАУ
|4:1