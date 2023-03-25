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НХМТ - победитель бронзовой лиги!

24 марта в АУ ЧР ДО "СШОР №3" города Новочебоксарск прошла Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу. В турнире приняло участие 9 команд СУЗов.

В финльном поединке сошлись хозяева НХМТ (Новочебоксарский химико-механический техникум) и ЧЭТК (Чебоксарский экономико-технологический колледж). Команда химиков оказалась сильнее - 3:1.

НХМТ победитель бронзовой лиги 2023 года

В матче за бронзу ЧТСГХ (Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства) с минимальным перевесом обыграли ЧПК (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского) - 1:0.

Турнирная таблица "Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу" (В рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»)

М

Группа А

 1 2 3 4 В Н П РМ Оч
1 ЧЭТК   5:1 9:0 9:1 3 0 0 23-2 9
2 ЧТСГХ 1:5   6:2 4:2 2 0 1 11-9 6
3 ЧЭМК 0:9 2:6   6:3 1 0 2 8-18 3
4 ЧКТ 1:9 2:4 3:6   0 0 3 6-19 0
М

Группа В

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч
1 НХМТ   6:0 8:2 11:0 5:0 4 0 0 30-2 12
2 ЧПК 0:6   4:1 3:2 12:1 3 0 1 19-10 9
3 ЧТТСТ 2:8 1:4   3:3 6:1 1 1 2 12-16 4
4 НПТ 0:11 2:3 3:3   8:2 1 1 2 13-19 4
5 ЧТТПиК 0:5 1:12 1:6 2:8   0 0 4 4-31 0
За 7 место
ЧКТ НПТ 6:3
За 5 место
ЧЭМК ЧТТСТ 6:3
Полуфинал
ЧЭТК ЧПК 5:3
ЧТСГХ НХМТ 0:1
За 3 место
ЧТСГХ ЧПК 1:0
Финал
НХМТ ЧЭТК 3:1
Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу 2023 года

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