НХМТ - победитель бронзовой лиги!

24 марта в АУ ЧР ДО "СШОР №3" города Новочебоксарск прошла Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу. В турнире приняло участие 9 команд СУЗов.
В финльном поединке сошлись хозяева НХМТ (Новочебоксарский химико-механический техникум) и ЧЭТК (Чебоксарский экономико-технологический колледж). Команда химиков оказалась сильнее - 3:1.
В матче за бронзу ЧТСГХ (Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства) с минимальным перевесом обыграли ЧПК (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского) - 1:0.
Турнирная таблица "Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу" (В рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»)
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ЧЭТК
|
|5:1
|9:0
|9:1
|3
|0
|0
|23-2
|9
|2
|ЧТСГХ
|1:5
|
|6:2
|4:2
|2
|0
|1
|11-9
|6
|3
|ЧЭМК
|0:9
|2:6
|
|6:3
|1
|0
|2
|8-18
|3
|4
|ЧКТ
|1:9
|2:4
|3:6
|
|0
|0
|3
|6-19
|0
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|НХМТ
|
|6:0
|8:2
|11:0
|5:0
|4
|0
|0
|30-2
|12
|2
|ЧПК
|0:6
|
|4:1
|3:2
|12:1
|3
|0
|1
|19-10
|9
|3
|ЧТТСТ
|2:8
|1:4
|
|3:3
|6:1
|1
|1
|2
|12-16
|4
|4
|НПТ
|0:11
|2:3
|3:3
|
|8:2
|1
|1
|2
|13-19
|4
|5
|ЧТТПиК
|0:5
|1:12
|1:6
|2:8
|
|0
|0
|4
|4-31
|0
|За 5 место
|ЧЭМК
|ЧТТСТ
|6:3
|Полуфинал
|ЧЭТК
|ЧПК
|5:3
|ЧТСГХ
|НХМТ
|0:1