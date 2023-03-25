НХМТ - победитель бронзовой лиги!

24 марта в АУ ЧР ДО "СШОР №3" города Новочебоксарск прошла Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу. В турнире приняло участие 9 команд СУЗов.

В финльном поединке сошлись хозяева НХМТ (Новочебоксарский химико-механический техникум) и ЧЭТК (Чебоксарский экономико-технологический колледж). Команда химиков оказалась сильнее - 3:1.

В матче за бронзу ЧТСГХ (Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства) с минимальным перевесом обыграли ЧПК (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского) - 1:0.

Турнирная таблица "Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу" (В рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»)

М Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 ЧЭТК 5:1 9:0 9:1 3 0 0 23-2 9 2 ЧТСГХ 1:5 6:2 4:2 2 0 1 11-9 6 3 ЧЭМК 0:9 2:6 6:3 1 0 2 8-18 3 4 ЧКТ 1:9 2:4 3:6 0 0 3 6-19 0

М Группа В 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 НХМТ 6:0 8:2 11:0 5:0 4 0 0 30-2 12 2 ЧПК 0:6 4:1 3:2 12:1 3 0 1 19-10 9 3 ЧТТСТ 2:8 1:4 3:3 6:1 1 1 2 12-16 4 4 НПТ 0:11 2:3 3:3 8:2 1 1 2 13-19 4 5 ЧТТПиК 0:5 1:12 1:6 2:8 0 0 4 4-31 0

За 7 место ЧКТ НПТ 6:3

За 5 место ЧЭМК ЧТТСТ 6:3

Полуфинал ЧЭТК ЧПК 5:3 ЧТСГХ НХМТ 0:1

За 3 место ЧТСГХ ЧПК 1:0