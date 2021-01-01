"БоМиК" захватил лидерство

В новом турнире от Федерации футбола Чувашской Республике для любительских команд в высшем дивизионе принимают участие 11 команд. Еще 15 коллективов наполнили две группы в первом дивизионе.

После стартового тура лидерство в турнире любителей захватил далеко не любительский "БоМиК". Команда принимает участие не только в данном соревновании, но в Первенстве Казани, в котором также идет на первом месте. Команда Рената Камалетдинова буквально уничтожила в первой игре "Такси Катюша" - 12:1. Покер на счету капитана команды Алексея Лесина. Также первые победы в турнире одержали СК "Воля", "Рябинка", МФК "Спартак" и сборная ЧГУ.