"Канмаш-Лидер" захватил лидерство

21 ноября в спортзале ЧГУ на Университетской стартовал очередной Чемпионат Чувашии по мини-футболу. Отсутствие зрителей на трибунах нисколько не смутило команды. За 5 игр первого тура команды забили 47 голов(!), что составляет 9,4 гола за матч! Самым обильным на голы выдался матч между командами "Канмаш-Лидер" и "ЧГПУ-Дина". Канашцы уничтожили своего оппонента, наколотив в ворота "Дины" пятнашку! Соперник ответил только двумя голами, один из которых попал в символическую десятку лучших голов первого тура.

А самым увлекательным матчем стартового тура несомненно стал поединок между "Динамо" и ЧГУ. Студенты не стушевались перед именитыми игроками неоднократных чемпионов Чувашии и смогли в лихо закрученном сюжете одолеть одних из фаворитов турнира - 4:3.

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