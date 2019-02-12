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Одно очко в двух матчах

С 10 по 14 февраля в манеже центрального стадиона в Казани проходит предсезонный турнир с участием команд ПФЛ, в котором принимает участие и наш "Химик-АВГУСТ".

В первом туре открытого Кубка Федерации футбола республики Татарстан 2019 года среди команд ПФЛ подопечные Александра Ешкина уступили второй команде ФК "Уфа" - 2:4. Голами в составе вурнарцев отметились Виталий Бурмаков (с пенальти) и Роман Шалин.

В следующем матче против "Рубин-2" вурнарцы первыми открыли счет (гол на счету Виталия Бармакова), но, пропустив курьезный гол в концовке, упустили возможность одержать первую победу на турнире.

Сегодня в 11:30 "Химик-АВГУСТ" проведет свой третий матч. Соперником вурнарской команды станет аутсайдер - нижнекамский "Нефтехимик".

Турнирная таблица после 2 тура Кубка Федерации республики Татарстан (2019)

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  • Дата: 12-02-2019 |

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