Чапаевский поселок ликует!

Невероятный по сюжету финал получился между победителями сельской и городской групп – БТВ и «Волгой».

В первой игре в Батырево БТВ были сильнее 2:1, но эта победа не давала никаких гарантий общей победы. Ответная игра в Чебоксарах обещала быть огненной. Ожидания оправдались на все 100%.

Волжанам в домашней нужна была только победа. И уже на 18й минуте усилиями Бахруддинова Фурката им удалось выйти на нужный счет. Но впереди еще больше часа игрового времени. Игра получилась настолько бескомпромиссной, что главному арбитру матча Павлу Лысенко пришлось показать 14 желтых карточки, 2 из которых превратились в красные. На перерыв команды ушли при 1:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку поле покинул Александр Коновалов. Это не сломило батыревцев, и они вдесятером смогли заработать спасительный, казалось, одиннадцатиметровый. Но Алексей Васильев не смог совладать с волнением и пробил мимо створа ворот, чем осложнил гостям, итак, непростую задачу. Как говорится, беда не приходит одна. Спустя 10 минут после незабитого пенальти БТВ еще раз фолит на красную. Играя вдевятером, гости еще раз пропускают. Семнадцатилетний воспитанник чапаевского поселка Артемьев Максим делает разницу в счете более комфортной для волжан и, как оказалось, впоследствии оформляет хозяевам победу в Первенстве Чувашской Республики сезона 2021 год.

Финал. 17 октября 2021. «Волга» г. Чебоксары – БТВ п. Батырево – 2:0 (1:0). Первая игра - 1:2

Голы: Бахруддинов Фуркат (18), Артемьев Максим (80) – нет

Нереализованный пенальти: нет –Васильев Алексей (65)

Удаления: нет – Коновалов Александр (55), Михайлов Сергей (76)

В матче за 3 место красноармейский «Факел» в обоих матчах был сильнее «Энергии-ЧЭАЗ». Стоит отметить, что Семенов Максим из «Факела» с 23мя голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Финал. 17 октября 2021. «Факел» с. Красноармейское –«Энергия-ЧЭАЗ» г. Чебоксары – 6:1 (1:1). Первая игра - 2:1

Голы: Семенов Максим (1, 55), Петров Артем (66, 69), Ласкеев Александр (56), Алексеев Алексей (86) – Ладонин Владимир (19)

Удаления: нет – Краснов Роман (70), Смелов Дмитрий (70)