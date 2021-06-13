Вурнары побеждают в региональном этапе "Локобол-2021-РЖД"

8 июня на стадионе "Труд" в Чебоксарах состоялся региональный этап международного фестиваля "Локобол-2021-РЖД" среди детей 2009-2011 г.р. В финальном турнире приняли участие 22 коллектива, а с учетом отборочных соревнований число участвующих команд составило - 48!

В церемонии открытия турнира приняли участие заместитель министра спорта Чувашской Республики Ольга Абрамовна Букина, начальник железнодорожной станции "Чебоксары" Владимир Васильевич Никифоров, президент Федерации футбола Чувашской Республики Сергей Васильевич Матренин, а также ветераны чувашского футбола Сергей Михайлович Грибов и Виктор Александрович Моросин.

М Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 СШ-2010 Чебоксары 2:0 3:0 2:0 3 0 0 7-0 9 2 СШ-2009-2 Чебоксары 0:2 2:0 4:1 2 0 1 6-3 6 3 «Марпосад» Марпосад 0:3 0:2 2:1 1 0 2 2-6 3 4 «Торпедо» Козловка 0:2 1:4 1:2 0 0 3 2-8 0

М Группа В 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 «Аликово» Аликово 2:0 3:1 2:0 3 0 0 7-1 9 2 СШ-2009-1 Чебоксары 0:2 1:0 7:1 2 0 1 8-3 6 3 «Шумерля-ШЗСА» Шумерля 1:3 0:1 4:1 1 0 2 5-5 3 4 «Рубин» Ядрин 0:2 1:7 1:4 0 0 3 2-13 0

М Группа С 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 «Моргауши» Моргауши 4:0 0:2 3:0 2 0 1 7-2 6 2 СШ-2009 Чебоксары 0:4 3:0 4:1 2 0 1 7-5 6 3 «Химик-АВГУСТ-11» Вурнары 2:0 0:3 3:0 2 0 1 5-3 6 4 СОШ №65 Чебоксары 0:3 1:4 0:3 0 0 3 1-10 0

М Группа D 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 «Янтиково» Янтиково 1:1 1:0 3:0 2 1 0 5-1 7 2 «Канаш» Канаш 1:1 0:0 1:0 1 2 0 2-1 5 3 «Волга» Чебоксары 0:1 0:0 1:0 1 1 1 1-1 4 4 «Химик-АВГУСТ-10» Вурнары 0:3 0:1 0:1 0 0 3 0-5 0

М Группа E 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «Химик-АВГУСТ-09» Вурнары 4:0 1:0 2 0 0 5-0 6 2 СОШ №61 Чебоксары 0:4 6:0 1 0 1 6-4 3 3 «Шумерля» Шумерля 0:1 0:6 0 0 2 0-7 0

М Группа F 1 2 3 В Н П РМ Оч 1 «Юность-СШ Энергия» Чебоксары 3:0 3:0 2 0 0 6-0 6 2 СОШ №27 Чебоксары 0:3 4:0 1 0 1 4-3 3 3 «Марпосад» Марпосад 0:3 0:4 0 0 2 0-7 0

Четвертьфиналы «Юность-СШ Энергия» Чебоксары «Моргауши» Моргауши 3:0 «Аликово» Аликово СШ-2009-2 Чебоксары 2:1 «Химик-АВГУСТ-09» Вурнары СШ-2010 Чебоксары 3:0 «СШ-2009-1» Чебоксары «Янтиково» Янтиково 2:1

Полуфиналы «Юность-СШ Энергия» Чебоксары «Аликово» Аликово 3:2 «Химик-АВГУСТ-09» Вурнары СШ-2009-1 Чебоксары 3:3, 3:1 пен.

За 3 место «СШ-2009-1» Чебоксары «Аликово» Аликово 3:2 Финал «Химик-АВГУСТ-09» Вурнары «Юность-СШ Энергия» Чебоксары 4:0

По итогам группового этапа определились 8 команд, претендующих на главный приз - чебоксарские СШ-2009-1, СШ-2009-2, СШ-2010, Юность-СШ Энергия, вурнарский "Химик-АВГУСТ", "Моргауши", "Янтиково" и "Аликово".

Скрытый финал по воле жребия случился на стадии полуфинала. СШ-2009 (тренер - Изатуллаев П.С.) и "Химик-АВГУСТ" (тренер - Лаптев В.) выдали классный матч, победитель которого определялся в серии послематчевых пенальти. Промах чебоксарцев лишил их права сыграть в финале, зато в матче за 3 место они были сильнее команды из Аликово.

В финале вурнарцы не испытали проблем против главной неожиданности турнира - "Юность-СШ Энергия" (тренер - Хорьков С.Н.), разгромив соперника 4:0. Совсем скоро подопечные Владимира Лаптева представят Чувашию на Приволжском финале, который состоится в Нижнем Новгороде с 13 по 16 июня.

По итогам турнира лучшими игроками были признаны: