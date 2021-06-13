Вурнары побеждают в региональном этапе "Локобол-2021-РЖД"

8 июня на стадионе "Труд" в Чебоксарах состоялся региональный этап международного фестиваля "Локобол-2021-РЖД" среди детей 2009-2011 г.р. В финальном турнире приняли участие 22 коллектива, а с учетом отборочных соревнований число участвующих команд составило - 48!
В церемонии открытия турнира приняли участие заместитель министра спорта Чувашской Республики Ольга Абрамовна Букина, начальник железнодорожной станции "Чебоксары" Владимир Васильевич Никифоров, президент Федерации футбола Чувашской Республики Сергей Васильевич Матренин, а также ветераны чувашского футбола Сергей Михайлович Грибов и Виктор Александрович Моросин.
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|СШ-2010 Чебоксары
|2:0
|3:0
|2:0
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|СШ-2009-2 Чебоксары
|0:2
|2:0
|4:1
|2
|0
|1
|6-3
|6
|3
|«Марпосад» Марпосад
|0:3
|0:2
|2:1
|1
|0
|2
|2-6
|3
|4
|«Торпедо» Козловка
|0:2
|1:4
|1:2
|0
|0
|3
|2-8
|0
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Аликово» Аликово
|2:0
|3:1
|2:0
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|СШ-2009-1 Чебоксары
|0:2
|1:0
|7:1
|2
|0
|1
|8-3
|6
|3
|«Шумерля-ШЗСА» Шумерля
|1:3
|0:1
|4:1
|1
|0
|2
|5-5
|3
|4
|«Рубин» Ядрин
|0:2
|1:7
|1:4
|0
|0
|3
|2-13
|0
|М
|
Группа С
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Моргауши» Моргауши
|4:0
|0:2
|3:0
|2
|0
|1
|7-2
|6
|2
|СШ-2009 Чебоксары
|0:4
|3:0
|4:1
|2
|0
|1
|7-5
|6
|3
|«Химик-АВГУСТ-11» Вурнары
|2:0
|0:3
|3:0
|2
|0
|1
|5-3
|6
|4
|СОШ №65 Чебоксары
|0:3
|1:4
|0:3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|М
|
Группа D
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Янтиково» Янтиково
|1:1
|1:0
|3:0
|2
|1
|0
|5-1
|7
|2
|«Канаш» Канаш
|1:1
|0:0
|1:0
|1
|2
|0
|2-1
|5
|3
|«Волга» Чебоксары
|0:1
|0:0
|1:0
|1
|1
|1
|1-1
|4
|4
|«Химик-АВГУСТ-10» Вурнары
|0:3
|0:1
|0:1
|0
|0
|3
|0-5
|0
|М
|
Группа E
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Химик-АВГУСТ-09» Вурнары
|4:0
|1:0
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|СОШ №61 Чебоксары
|0:4
|6:0
|1
|0
|1
|6-4
|3
|3
|«Шумерля» Шумерля
|0:1
|0:6
|0
|0
|2
|0-7
|0
|М
|
Группа F
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Юность-СШ Энергия» Чебоксары
|3:0
|3:0
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2
|СОШ №27 Чебоксары
|0:3
|4:0
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|«Марпосад» Марпосад
|0:3
|0:4
|0
|0
|2
|0-7
|0
|Четвертьфиналы
|«Юность-СШ Энергия» Чебоксары
|«Моргауши» Моргауши
|3:0
|«Аликово» Аликово
|СШ-2009-2 Чебоксары
|2:1
|«Химик-АВГУСТ-09» Вурнары
|СШ-2010 Чебоксары
|3:0
|«СШ-2009-1» Чебоксары
|«Янтиково» Янтиково
|2:1
|Полуфиналы
|«Юность-СШ Энергия» Чебоксары
|«Аликово» Аликово
|3:2
|«Химик-АВГУСТ-09» Вурнары
|СШ-2009-1 Чебоксары
|3:3, 3:1 пен.
|За 3 место
|«СШ-2009-1» Чебоксары
|«Аликово» Аликово
|3:2
|Финал
|«Химик-АВГУСТ-09» Вурнары
|«Юность-СШ Энергия» Чебоксары
|4:0
По итогам группового этапа определились 8 команд, претендующих на главный приз - чебоксарские СШ-2009-1, СШ-2009-2, СШ-2010, Юность-СШ Энергия, вурнарский "Химик-АВГУСТ", "Моргауши", "Янтиково" и "Аликово".
Скрытый финал по воле жребия случился на стадии полуфинала. СШ-2009 (тренер - Изатуллаев П.С.) и "Химик-АВГУСТ" (тренер - Лаптев В.) выдали классный матч, победитель которого определялся в серии послематчевых пенальти. Промах чебоксарцев лишил их права сыграть в финале, зато в матче за 3 место они были сильнее команды из Аликово.
В финале вурнарцы не испытали проблем против главной неожиданности турнира - "Юность-СШ Энергия" (тренер - Хорьков С.Н.), разгромив соперника 4:0. Совсем скоро подопечные Владимира Лаптева представят Чувашию на Приволжском финале, который состоится в Нижнем Новгороде с 13 по 16 июня.
По итогам турнира лучшими игроками были признаны:
- Мошкин Иван («Химик-АВГУСТ-2009»)
- Белинов Александр («Химик-АВГУСТ-2009»)
- Астраханцев Яша («Юность – СШ-Энергия»)
- Шеруков Тимур (СШ-2009-1)
- Лаптев Владимир («Химик-АВГУСТ-2009») – лучший тренер