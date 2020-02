"ГАИ-Green Go" чемпион!

"ГАИ-Green Go" за тур до окончания чемпионата уже обеспечили себе золотые медали, обыграв в очень увлекательном матче прошлогоднего чемпиона "Канмаш-Лидер". Счет 4:2 в пользу "гаишников" говорит о том, что победа в чемпионате им досталась в очень упорной борьбе. После первого тайма канашцы вели 1:0, но во второй половине матча "ГАИ-Green Go" просто смяли соперника, забив в ворота Евгения Мусолина 4 гола за 7 минут. Гол капитана канашцев Андрея Федорова в концовке матча не смог ничего изменить, и финальный свисток главного арбитра Сергея Кустина возвестил о завоевании "ГАИ-Green Go" первого чемпионского титула!

Проиграв матч за золото, канашцы еще продолжали бороться за медали, но для этого им необходимо было не проиграть в заключительном матче "Динамо". Победа в матче против бело-голубых обеспечивала "Канмашу" серебро, ничья - оставляла канашцев на третьей строчке. В случае проигрыша прошлогодний чемпион и вовсе не попадал в призы.

Первыми счет в матче открыли динамовцы. Но усилиями Андрея Федорова и Петра Жукова, канашцы ушли на перерыв, ведя в счете. Для "Динамо", к слову, этот матч тоже что-то значил, ведь победа делала подопечных Петра Шарова бронзовыми призерами. Вероятно, это обстоятельство повлияло на игру динамовцев во второй половине, которую они провели более собранно и смогли нивелировать преимущество "Канмаша", а в концовке вырвать победу в матче - 7:6.

В победе "Эврика-ЧГУ" над "Атлашево" мало кто сомневался. Команда, пропустившая в заключительных 4 турах 55 мячей(!), не смогла даже обозначить борьбу и вновь пропустила авоську, исчисляемую цифрой 15. Прогнозируемая легкая победа студентов позволила им занять вторую строчку.

Таким образом, итоговая таблица приняла следующий вид:

Помимо командных наград, организаторы также подготовили индивидуальные награды лучшим игрокам.

Лучший вратарь - Максим Судаков ("ГАИ-GreenGo")

Лучший бомбардир - Кирилл Корепов ("Эврика-ЧГУ") - 20 мячей

Лучший игрок - Артем Бычков ("Динамо")

Максим Судаков - лучший вратарь

Кирилл Корепов - лучший бомбардир

Артем Бычков - лучший игрок