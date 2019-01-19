"Канмаш-Лидер" - чемпион Чувашии по мини-футболу

Кто бы мог подумать, что самые ключевые места турнира - чемпионство и вылет, будут определены без проведения самих игр! Техническое поражение "СШ по футболу" отправило их в первый дивизион, а следующая "баранка" игрового дня сделала "Канмаш-Лидер" чемпионом. Сама по себе техническая победа еще не делала канашскую команду чемпионом, был еще матч "ГАИ-Green Go" - "Динамо", в котором и решалась судьба чемпионата. Выигрывает "ГАИ-Green Go" - чемпионат за ними, любой другой исход - делает чемпионом "Канмаш-Лидер".

Первый тайм решающего матча не изобиловал голевыми моментами и взятие ворот было зафиксировано лишь раз. Динамовец Артем Бычков с передачи Виктора Богаратова на 12-й минуте сделал шансы канашцев на общую победу весьма привлекательными. Радости у поклонников "Канмаш-Лидер" поубавилось, когда в начале второго тайма Максим Иванов реализовал пенальти и восстановил статус-кво. Но последующие четыре минуты сильно остудили пыл футболистов "ГАИ-Green Go". Удаление и два пропущенных - не самое лучшее развитие событий для игры, в которой нужна только победа. Вскоре, "властьимущие" вновь остались в меньшинстве, но в отличие от первого раза, оставить ворота в неприкосновенности им все же удалось. Наверстать упущенное динамовцы смогли чуть позже, когда лучший снайпер чемпионата Виктор Богаратов установил итоговый счет в матче - 4:1. Победа позволила "Динамо" сравняться с "Канмаш-Лидер" по очкам, но несмотря на ноль в графе поражений и победу в личной встрече против канашцев, она не сделала подопечных Петра Шарова чемпионами. Согласно регламента, первым пунктом при равенстве очков у двух или более команд идет пункт "количество побед", коих больше именно у "Канмаш-Лидер". Поздравляем дебютанта высшего дивизиона с чемпионством! Браво!

Что же касается бронзовых медалей, то победа "ЧГПУ-Ядринмолоко" над "Эврика-ЧГУ" в заключительной игре чемпионата могла и вовсе отбросить "ГАИ-Green Go" за пределы призовой тройки, но студенты Чувашского Государственного Университета зарубились с "педагогами" и подарили вчерашним лидерам бронзу.

Мини-футбол. Высший дивизион. 9 тур. СШ по футболу - Бурилы - 0:5 (техническое поражение), Звезда-ИЗВА - Канмаш-Лидер - 0:5 (техническое поражение), FRAP-ЧГУ-2 - Комплект21-Спутник - 3:6, ГАИ-GreenGo - Динамо - 1:4, ЧГПУ-Ядринмолоко - Эврика-ЧГУ - 2:3