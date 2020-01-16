В субботу может многое проясниться

У взрослых, как и у ветеранов, судьба золотых медалей мини-футбольного турнира может определиться уже в субботу.

Лидирующие "ГАИ-GreenGo", имея одно очко преимущества перед идущими вторыми "Канмаш-Лидер", обыграв в субботу канашцев обеспечат себе чемпионство за тур до окончания.

Но и поражение властьимущих не поставит крест на завоевание ими титула, потому как в заключительном туре канашцам предстоит матч против "Динамо", принципиальность которого внимательным поклонникам мини-футбола в Чувашии объяснять не нужно. Для всех остальных напомним, что в прошлом году именно "Канмаш-Лидер" опередил динамовцев в борьбе за чемпионство и сделал это только за счет большего количества побед, проиграв при этом личку!

Ничейный результат тоже будет неплохим результатом для "ГАИ-GreenGo", ведь тогда, обыграв аутсайдера СК "Воля" в последнем туре они также станут победителями турнира. Таким образом, действующего чемпиона "Канмаш-Лидер" в субботу устроит только победа. Мы все с нетерпением ожидаем главного матча турнира, который состоится в субботу в спортзале ЧГУ. Начало матча в 14:00.

Следующим после "золотого" матча, будет чуть менее значимая игра за попадание в призы между "Бурилы-Ротор" и "Эврика-ЧГУ". Победа в этом матче уже точно сделает кугесинцев призерами чемпионата. При определенном раскладе они могут стать и вторыми, но для этого им для начала необходимо надеяться, что "ГАИ-GreenGo" оформит чемпионство именно в субботу. Иначе, все решится в заключительный день турнира.