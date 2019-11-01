"Химик-АВГУСТ" побеждает "Металлург"

Прошлогодний победитель финального турнира в Сочи "Химик-АВГУСТ" не смог защитить свой титул, завершив групповой этап на 3 месте.

Проиграв на старте турнира сахалинскому "Ноглику" и химкинскому "Олимп-2" с одинаковым счетом 1:2, вурнарцы смогли переломить неприятную тенденцию и одержали победу над "Росичем" с тем же популярным для нас счетом. Заняв третье место в группе, подопечные Александра Ешкина вышли в стыки за 5-6 места, где им предстояло встретиться с "Металлургом" из Аша.

Матч против победителя зоны "Урал" начался для чувашской команды очень неплохо. Уже на 15-й минуте Денис Глухов вывел вурнарцев вперед. Но в конце первой половины "Металлург" заработал пенальти, следствием которого стало еще и удаление Максима Мережко. Реализовав пенальти, команды отправились на перерыв при равном счете 1:1.

После перерыва "Химик-АВГУСТ", несмотря на численное меньшинство, не позволил ашинцам развить успех. Наоборот, воспитанники чувашского футбола Александр Черентаев и Роман Шалин еще по разу расстроили металлургов, установив тем самым итоговый счет в матче - 3:1 в пользу вурнарской команды.

Таким образом, "Химик-АВГУСТ" не смог повторить успех прошлогодней давности и занял на финальном турнире среди любительских команд лишь 5 место, что никоем образом не может испортить впечатление от чемпионского сезона вурнарцев в 2019 году!

№ Финальный турнир - 2019. Сочи Группа В. 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 ФК "Олимп-2" (Химки) 0:0 2:1 1:0 2 1 0 3-1 7 2 "Ноглики" (Сахалин) 0:0 2:1 0:3 1 1 1 2-4 4 3 "Химик-АВГУСТ" (Вурнары) 1:2 1:2 2:1 1 0 2 4-5 3 4 "Росич" (Москва) 0:1 3:0 1:2 1 0 2 4-3 3

За 5-6 места "Химик-АВГУСТ" (Вурнары) "Металлург" (Аша) 3:1

За 3-4 места "Ноглики" (Сахалин) "Красный СГАФКСТ" (Смоленск) 1:1, 4:3 пен