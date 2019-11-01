"Химик-АВГУСТ" побеждает "Металлург"

Прошлогодний победитель финального турнира в Сочи "Химик-АВГУСТ" не смог защитить свой титул, завершив групповой этап на 3 месте.
Проиграв на старте турнира сахалинскому "Ноглику" и химкинскому "Олимп-2" с одинаковым счетом 1:2, вурнарцы смогли переломить неприятную тенденцию и одержали победу над "Росичем" с тем же популярным для нас счетом. Заняв третье место в группе, подопечные Александра Ешкина вышли в стыки за 5-6 места, где им предстояло встретиться с "Металлургом" из Аша.
Матч против победителя зоны "Урал" начался для чувашской команды очень неплохо. Уже на 15-й минуте Денис Глухов вывел вурнарцев вперед. Но в конце первой половины "Металлург" заработал пенальти, следствием которого стало еще и удаление Максима Мережко. Реализовав пенальти, команды отправились на перерыв при равном счете 1:1.
После перерыва "Химик-АВГУСТ", несмотря на численное меньшинство, не позволил ашинцам развить успех. Наоборот, воспитанники чувашского футбола Александр Черентаев и Роман Шалин еще по разу расстроили металлургов, установив тем самым итоговый счет в матче - 3:1 в пользу вурнарской команды.
Таким образом, "Химик-АВГУСТ" не смог повторить успех прошлогодней давности и занял на финальном турнире среди любительских команд лишь 5 место, что никоем образом не может испортить впечатление от чемпионского сезона вурнарцев в 2019 году!
|№
|
Финальный турнир - 2019. Сочи
Группа В.
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ФК "Олимп-2" (Химки)
|0:0
|2:1
|1:0
|2
|1
|0
|3-1
|7
|2
|"Ноглики" (Сахалин)
|0:0
|2:1
|0:3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|3
|"Химик-АВГУСТ" (Вурнары)
|1:2
|1:2
|2:1
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|"Росич" (Москва)
|0:1
|3:0
|1:2
|1
|0
|2
|4-3
|3
|За 5-6 места
|"Химик-АВГУСТ" (Вурнары)
|"Металлург" (Аша)
|3:1
|За 3-4 места
|"Ноглики" (Сахалин)
|"Красный СГАФКСТ" (Смоленск)
|1:1, 4:3 пен
|Финал
|ФК "Олимп-2" (Химки)
|"Аксай" (Ростовская обл.)
|2:0