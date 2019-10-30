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Жадный до побед "Химик-АВГУСТ"


После поражения в предпоследнем туре от "Дорожника" (1:3), вурнарский "Химик-АВГУСТ" отложил вопрос о чемпионстве на заключительный тур, в котором им предстояло сыграть с футболистами из Академии Коноплева.

Только победа в игре против команды из Самарской области делал вурнарцев двукратными победителями Первенства МФС "Приволжье". Подопечные Александра Ешкина не стали играть на нервах у своих поклонников и уже до перерыва сделали два уверенных шага к чемпионству. Сергей Дзодзиев и Денис Глухов по разу распечатали ворота будущих академиков в первой половине. В заключительной части матча Владимир Пестрячев и Дмитрий Павлов поставили жирную точку во всем выступлении чувашской команды в соревнованиях под эгидой МФС "Приволжье". Пропущенный гол с пенальти уже ничего не мог изменить в общей расстановке сил команд 3 дивизиона зоны "Приволжье", в которой вурнарцы вновь стали первыми! Молодцы!!! Немного отстали от них футболисты "Дорожника" и "Волны", расположившиеся на второй и третьей строчке, соответственно.

Таким образом, "Химик-АВГУСТ" продолжает удерживать все зональные трофеи, завоеванные в прошлом году, у себя и, как знать, может быть и трофей с российского финала также останется у нас. Команда из Вурнар уже отправилась в Сочи, где со 2 по 10 ноября примет участие в турнире среди победителей своих зон.

итоговая таблица первенства мфс приволжье 2019 года
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