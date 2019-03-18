"Химик-АВГУСТ" защитил титул

Набрав в первых двух турах по 4 очка, "Химик-АВГУСТ" и "Лада" в заочном споре решали судьбу первого места в группе, которое, согласно регламента, давало право сыграть в финале турнира среди любительских команд III дивизиона посвящённый памяти Бориса Поварчука.

Имея "+6" против "+2" у "Лады", вурнарцы были в более выигрышном положении перед заключительным туром. Победный матч против "Зенита" из Пензы (2:0) еще на 2 пункта улучшил показатель разницы забитых и пропущенных у нашей команды. Голами у чувашской команды отметились Роман Шалин и Артем Лобов. Теперь, чтобы выйти в финал, димитровградцам необходимо было обыгрывать ульяновскую "СШОР-Волга-М" с разницей в 7 и более мячей. Совершить такой "подвиг" футболистам "Лады" не удалось и они отправились в стыки за 3 место.

Соперником "Химик-АВГУСТа" по финалу стал "Дорожник" из Каменки, завершивший свой групповой этап со 100% показателем. На радость болельщиков вурнарцев, статистика "Дорожника" была подпорчена в решающем матче турнира. И случилось это, за счет голов воспитанников вурнарского футбола Романа Шалина и Егора Дмитриева, а также надежной игры обороны. В итоге Роман с 4 голами стал лучшим бомбардиром турнира, а "Химик-АВГУСТ", как и в прошлом году, увозит из Сызрани главный трофей. Молодцы!

Химик-АВГУСТ Вурнары - победитель турнира памяти Б. Поварчука 2019 года