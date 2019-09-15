"Химик-АВГУСТ" вновь лучшие!

Несмотря на 5-очковое отставание идущего на втором месте "Спартака" от лидирующего "Химик-АВГУСТа", исход Чемпионата Чувашии за 2 тура до окончания был еще не ясен. Ведь потеряй очки в матче с "БоМиКом" сегодня, вурнарцы обрекали себя на решение вопроса о чемпионе в очном поединке против красно-белых в заключительном туре. А учитывая то, что "Химик-АВГУСТ" еще ни разу не смог обыграть спартаковцев в этом сезоне, то решать вопрос с чемпионством вурнарцам необходимо было именно сегодня в матче против цивилян.

Первый тайм в Вурнарах подарил "Спартаку" надежду на "золотой" матч, ведь "БоМиК" держался и удерживал ничейный результат. Но через 10 минут после начала второй половины "Химик-АВГУСТ" заработал право на одиннадцатиметровый. Лучший бомбардир чемпионата уверенно реализовал возможность открыть счет в матче, а заодно и разменял третий десяток голов в личном зачете. Спустя десять минут Роман удвоил преимущество хозяев, тем самым практически обеспечив своей команде очередное чемпионство. Обмен голами в концовке матча ничего изменить не мог и "Химик-АВГУСТ" за тур до окончания обеспечивает себе золотые медали Чемпионата Чувашии 2019 года! Поздравляем!!!

Бронзовые медали нашли своих обладателей еще вчера, когда "Спартак" обыграл "Энергию", и сделал шансы "СШ по футболу" на серебро нулевыми.

Таким образом, за тур до окончания турнира, лишь две команды могут поменяться местами в последнем туре. В Шумерле два аутсайдера в очной встрече поборятся за то, чтобы не стать последней командой чемпионата. "Энергию" в этом матче устроит и ничья.

Чемпионат Чувашии - 2019. Взрослые. Энергия - Спартак - 0:6, СШ по футболу - ФК Шумерля-ШЗСА - 4:1, Химик-АВГУСТ - БоМиК - 3:1