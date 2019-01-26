Завтра определятся призеры

Сегодня в спортивном зале АУ ФСК "Восток" в г. Чебоксары завершились игры второго группового этапа во втором дивизионе Первенства Чувашии по мини-футболу. В обеих группах ни одна из команд вплоть до последнего тура не могла похвастаться досрочным выходом в плей-офф и вопрос об участниках стыковых матчей решался в заключительном туре.

В первом матче группы "Е" "Рябинке" достаточно было не проиграть марпосадскому "Воднику", чтобы идти дальше, но добиться хотя бы ничьи в это ранее субботнее утро им не удалось. Обыграв своих соперников со счетом 8:4, марпосадцы поставили крест на планах "Рябинки" выйти в первый дивизион. Эта победа давала шанс на выход уже марпосадской команде, которой для продолжения борьбы в турнире, необходимо было болеть за МФК "Дерби" в матче против "Элары". Победа МФК "Дерби" выводила в плей-офф именно "Водник", любой другой результат отправлял в стыки именно "Элару". В результате команды сыграли вничью 2:2, тем самым лишив марпосадцев последних надежд на продолжение борьбы в турнире.

В группе "F" было не так жарко. "Комплект-НХМТ" и "Кубня-Восток" ожидаемо обыграли аутсайдеров и вышли из группы.

Мини-футбол. Второй дивизион. 5 тур. Комплект-НХМТ - Кадыкова - 6:1, Водник - Рябинка - 8:4, МФК Дерби - Элара - 2:2, Сувары - Кубня-Восток - 1:4.