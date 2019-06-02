"СШ по футболу" вырывает победу на последних минутах

Пока действующий чемпион и лидер чемпионата Чувашии "Химик-АВГУСТ" пропускал тур, преследователи пытались приблизиться к вурнарцам, что, естественно, удалось не всем.

К предследователям, конечно, мы относим и чебоксарский "Спартак". Один из претендентов на медали и участник Кубка МФС "Приволжье" гостил у другого представителя Кубка от нашей республики - "СШ по футболу". Матч выдался очень напряженным и все решил один единственный гол. Нападающий хозяев 16-летний Максим Семенов, отличившийся дублем в предыдущем матче против "Химик-АВГУСТ", забил и в матче против красно-белых. Случилось это событие за 3 минуты до конца матча, что и предопределило общий успех подопечных Павла Изатуллаева. Несмотря на ужасное выступление футболистов спортивной школы на российской арене, в чемпионате Чувашии они выглядят весьма достойно, набрав в стартовых трех турах против призеров прошлого сезона 6 очков.

Дебютант вышки "Энергия" вновь не смогла оказать достойного сопротивления. На этот раз обидчиком электроаппаратчиков стал кугесьский "Ротор". Забив 6 мячей в первой половине, хозяева позволили себе немного расслабиться и пропустили один мяч во втором, проиграв тайм 0:1. Одержав первую победу, команда Андрея Морозова набрала 4 очка и занимает после трех туров 4 место.

В оставшейся игре тура, цивильский "БоМиК" гостил в Шумерле и смог одержать трудную победу. Дублем в составе цивильской команды отметился Александр Григорьев.

Чемпионат Чувашии. 3 тур. СШ по футболу - Спартак - 1:0, Ротор - Энергия - 6:1, Шумерля - БоМиК - 1:2