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"Ротор" увозит из Шумерли обидную ничью


Открывали чемпионат Чувашии сезона 2019 года на цивильском стадионе имени Олимпиады Ивановой местный "БоМиК" и "СШ по футболу" из Чебоксар. Официальный сезон хозяева открыли еще 9 мая матчем за Суперкубок Чувашии. Для гостей этот матч также не стал первым в сезоне. Подопечные П. Изатуллаева принимают участие в Кубке МФС "Приволжье". Ни те, ни другие перед этим матчем не могли похвастаться хорошими результатами, крупно проиграв свои матчи.

Несмотря, на приличный по именам состав цивилян, гости не стушевались и продемонстрировали неплохую игру. Имея несколько хороших моментов, "СШ по футболу" смогла реализовать один из них за 10 минут до окончания матча. Капитан гостей Илья Федотов приносит победу своей команды в матче открытия чемпионата.

В воскресных матчах в Шумерле и Вурнарах градус противостояния был диаметрально противоположным. "Химик-АВГУСТ" очень легко преиграл дебютанта "Энергию" - 8:1. Хет-триком в составе чемпиона отметился Роман Шалин.

А в Шумерле усилиями хозяева первыми открыли счет во втором тайме в матче против "Ротора". Но кугесинец Матвей Цветков за четверть часа до окончания сравнял счет, а когда до завершения игры оставалось чуть более 3-х минут, гости получили право на одиннадцатиметровый. Автор первого гола в составе "Ротора" подошел к точке, но переиграть стража ворот хозяев ему не удалось. Как итог, ничья - 1:1.

Чемпионат Чувашии. 1 тур. БоМиК - СШ по футболу - 0:1, Химик-АВГУСТ - Энергия-ЧЭАЗ - 8:1, ФК Шумерля - Ротор - 1:1 

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