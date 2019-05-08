Кубок МФС "Приволжье" - 2019. 2 тур. Анонс

Сегодня все три чувашские команды сыграют матчи 2 тура Кубка МФС "Приволжье".

Вурнарский "Химик-АВГУСТ" попробует реабилитироваться за поражение в первом туре от "Спартака" в гостевом матче в Ковернино. Начало матча в 16:00.

В это же время в Каменке свой матч против "Дорожника" начнет "Чувашия". В первом туре чебоксарцы крупно уступили нижегородскому "Локомотиву". Ждем чуда от наших в сегодняшнем гостевом поединке.

В Чебоксарах "Спартак" на одноименном стадионе сыграет с аутсайдером группы "А" йошкар-олинской "Дружбой". Начало матча в 18:00.