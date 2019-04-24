Есть чем гордиться, но есть к чему стремиться

Сегодня матчами в Вурнарах и Чебоксарах стартовал сезон для трех наших команд, участвующих в розыгрыше Кубка МФС "Приволжье". В первом туре жребий свел между собой две лучшие команды прошлгоднего чемпионата Чувашии - "Химик-АВГУСТ" и Спартак". В другой игре "СШ по футболу" принимал на своем поле нижегородский "Локомотив".

В чувашском дерби в Вурнарах многие отдавали предпочтение хозяевам и это вполне естественно. Подопечные Александра Ешкина выиграли в прошлом году все что было возможно и останавливаться на достигнутом в этом сезоне они, конечно, не собирались. Но события в первом тайме явно не способствовали позитивному настроению болельщиков местной команды.

Сначала на 32-й минуте полузащитник "Спартака" Алексей Кириллов воспользовался неаккуратной скидкой своему вратарю от Алексея Лесина и вынудил голкипера спасать створ ворот за пределами штрафной, да еще и руками. Удаление.

Оставшись вдесятером, вурнарцы на правах хозяев и более мастеровитой команды продолжили атаковать и вскоре заработали право на одиннадцатиметровый! Александр Маврин был уже готов исполнить этот стандарт, но Роман Шалин отобрал мяч у Александра и начал готовиться к удару. К разочарованию болельщиков и партнеров по команде, лучший бомбардир вурнарского клуба за всю историю существования команды Роман Шалин не смог переиграть вратаря гостей Никиту Никитина и счет на табло так и остался без изменений. Правда ненадолго. Расплата наступила практически мгновенно. Спустя минуту после нереализованного пенальти, полузащитник красно-белых Кирилл Корепов, беспрепятственно получив мяч в метрах тридцати от ворот, неожиданно пробил по воротам, да так мощно, что вышедший вместо удаленного Чванова Владимир Фролкин не успел вовремя среагировать на удар и мяч точнехонько угодил в левый от вратаря угол. 0:1. Перерыв.

После перерыва вурнарцы стали действовать еще более напористо, но плоды это не приносило. А вот чебоксарцы свой шанс использовали. Пойдя большими силами вперед, вурнарцы оголили тылы, чем и воспользовался 17-летний Игорь Яковлев. Убежав с центра поля, Игорь не подпустил к себе догнавшего соперника и хлестко пробил в дальний угол ворот. 0:2.

На этом и была поставлена точка в столь непростом для обеих команд матче. "Спартак" набирает очень нужные три очка, которые несомненно очень пригодятся команде Евгения Портнова в борьбе за выход в плей-офф.

Что касается вурнарцев, то, им, конечно, есть чем гордиться, но и есть к чему стремиться. Команда не смогла сделать подарок своему главному болельщику и боссу Александру Михайловичу Ускову, которому в день игры исполнился 61 год, но практически не сомневаюсь, что действующий победитель турниров МФС "Приволжье" обязательно исправит свой "косяк" в дальнейших играх Первенства и Кубка МФС "Приволжье".

А вот как прокомментировал матч главный тренер "Спартак" Чебоксары Евгений Портнов:

Сегодня мы осознанно отдали владение сопернику и строили свои атакующие действия через прессинг на половине соперника. Такая игра достаточно энергозатратна, но нам удалось сохранять давление на игрока владеющего мячом и своевременно перекрывать определённые зоны. Переломным моментом стал незабитый пенальти соперника, сразу после которого мы открыли счёт в матче. Так же стоит отметить ребят вышедших на замену, которые добавили нам движения и снизили давление на оборону. Для большинства игроков нашей команды это был дебютный матч в рамках соревнований 3 дивизиона МФС "Приволжье" и учитывая, что это было местное дерби, одержать в нём победу вдвойне приятно.

В Чебоксарах футболисы "СШ по футболу" безропотно уступили нижегородскому "Локомотиву-НН" -0:5.