Кубок МФС "Приволжье" - 2019. Анонс первого тура

В среду 24 апреля три чувашские команды начинают свой путь в розыгрыше Кубка МФС "Приволжье" 2019 года. Если "Химик-АВГУСТ" и "Чувашия" уже не новички в этом турнире, то чебоксарский "Спартак" сыграет в этом турнире впервые.

Дебютанту в первом же туре предстоит серьезное испытание в лице лучшей любительской команды России 2018 года - вурнарского "Химик-АВГУСТ". Начало матча в Вурнарах в 16:00. Помимо вурнарцев и спартаковцев, в группе "А" сыграют также "УОР-СШОР-Дружба" (Йошкар-Ола), "Зенит-Ижевск-М" (Ижевск) и "Волна" (Ковернино).

Третья команда от Чувашии с одноименным названием, попала в группу "С". Компанию "Чувашии" составят "Дорожник" из Каменки, саранская "Мордовия-М" и две нижегородские команды - "Локомотив-НН" и "РЦПФ Нижний Новгород-М". Соперником дружины Павла Изатуллаева в первом туре станет "Локомотив-НН". Начало матча на стадионе "Труд" в Чебоксарах в 16:00.