"Волга" теряет первые очки

В минувшие выходные прошли целых два тура Первенства Федерации футбола Чувашской Республики среди ветеранов старше 40 лет по зимнему футболу. Первый игровой день в субботу сенсаций не преподнес. "Динамо", "Волга" и "Крылья" выиграли свои матчи у менее именитых соперников и пополнили свою копилку тремя очками.

Первенство ФФЧР по зимнему футболу среди ветеранов старше 40 лет. 4 тур. Волга - Заря - 3:1, Крылья - Энергия-ЧЭАЗ - 6:0, Ибреси - Динамо - 1:2.

Воскресный день подарил зрителям массу голов, львиная доля которых пришлась на матчи "Энергия" - "Сталь" и "Заря" - "Динамо". В обоих поединках победили номинальные гости, забив 9 и 10 голов соответственно. А вот в заключительном матче 5 тура исход противостояния "Волги" и "Крыльев" решил один единственный гол. Его автором стал игрок "Крыльев" Алексей Галанин, забивший мяч на 36-й минуте матча. Таким образом, набрав по 10 очков в 4 играх, лидерство в турнире захватили столичные "Динамо" и "Крылья". На третьей строчке с 9 очками расположился прошлогодний победитель Первенства - чебоксарская "Волга".

Первенство ФФЧР по зимнему футболу среди ветеранов старше 40 лет. 5 тур. Заря - Динамо - 2:10, Энергия-ЧЭАЗ - Сталь - 2:9, Волга - Крылья - 0:1.