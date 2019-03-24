Спортивная страховка
» » "Волга" теряет первые очки

"Волга" теряет первые очки


В минувшие выходные прошли целых два тура Первенства Федерации футбола Чувашской Республики среди ветеранов старше 40 лет по зимнему футболу. Первый игровой день в субботу сенсаций не преподнес. "Динамо", "Волга" и "Крылья" выиграли свои матчи у менее именитых соперников и пополнили свою копилку тремя очками.

Первенство ФФЧР по зимнему футболу среди ветеранов старше 40 лет. 4 тур. Волга - Заря - 3:1, Крылья - Энергия-ЧЭАЗ - 6:0, Ибреси - Динамо - 1:2.

Воскресный день подарил зрителям массу голов, львиная доля которых пришлась на матчи "Энергия" - "Сталь" и "Заря" - "Динамо". В обоих поединках победили номинальные гости, забив 9 и 10 голов соответственно. А вот в заключительном матче 5 тура исход противостояния "Волги" и "Крыльев" решил один единственный гол. Его автором стал игрок "Крыльев" Алексей Галанин, забивший мяч на 36-й минуте матча. Таким образом, набрав по 10 очков в 4 играх, лидерство в турнире захватили столичные "Динамо" и "Крылья". На третьей строчке с 9 очками расположился прошлогодний победитель Первенства - чебоксарская "Волга".

Первенство ФФЧР по зимнему футболу среди ветеранов старше 40 лет. 5 тур. Заря - Динамо - 2:10, Энергия-ЧЭАЗ - Сталь - 2:9, Волга - Крылья - 0:1.

таблица после 5 туров первенства по зимнему футболу среди ветеранов старше 40 лет фото
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

"Заря" лидирует в зимнем Первенстве у ветеранов

На выходных есть что посмотреть

Первенство Народной Футбольной Лиги. 45+

Крылья - зимний чемпион!