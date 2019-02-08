На выходных есть что посмотреть

Завтра стартуют два республиканских турнира - Открытое Первенство города Чебоксары по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет и зимний этап конкурса среди дворовых команд "Футбол - игра народная".

У ветеранов, разменявших полтинник, заявились только 6 команд, что тоже очень неплохо. Турнир будет проходить в ФОК "Спартак". Первые два тура пройдут в субботу и воскресенье. Субботние матчи начнутся с 10:00, в воскресенье - с 12:00.

"Футбол - игра народная" традиционно проводится в трех дивизионах. Игры зимнего этапа будут проходить по выходным на стадионе "Старт", начиная с 10:00.

Ну, а в воскресенье на "Труде" пройдет 2 тур Открытого Первенства г. Чебоксары по зимнему футболу в высшем дивизионе. Начало стартового матча тура между "Бриллиантом" и "Волга-ТАВ" в 10:30.