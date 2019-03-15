"Химик-АВГУСТ" принимает участие в турнире памяти Б. Поварчука

"Химик-АВГУСТ" с победы начал защиту титула на традиционном пресезонном турнире среди любительских команд III дивизиона посвящённый памяти Бориса Поварчука. В группу к вурнарцам попали димитровградская "Лада", пензенский "Зенит" и ульяновская "СШОР-Волга-М".

В первой игре против ульяновцев наша команда не успытала проблем и крупно выиграла свой стартовый матч - 7:1. Голами в составе вурнарцев отметились: Лобов дважды, Шалин, Хозилов, Дмитриев, Попов и Бычков.

Следующий поединок против "Лады" выдался посерьезнее. Открыв счет (гол на счету Романа Шалина), химики позволили себя догнать и перегнать. К радости болельщиков вурнарцев команда смогла выровнять положение, но на большее ни одна из команд не сподобилась. Как итог боевая ничья - 2:2.

Завтра нашей команде предстоит сыграть с пензенским "Зенитом". Начало матча в 11:00.