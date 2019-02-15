"Химик-АВГУСТ" завершил подготовку в Казани

В третьем туре Кубка Федерации футбола республики Татарстан 2019 года среди команд ПФЛ вурнарский "Химик-АВГУСТ" смог одержать первую победу на турнире, обыграв нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2 (Попов-2, Шалин). Но затем вурнарцам предстояло сыграть с, пожалуй, сильнейшими командами на турнире - ульяновской "Волгой" и новотроицкой "Ностой". Если в игре с "Волгой" шансов на положительный результат у вурнарцев практически не было (0:3), то против "Носты" команде не хватило 10 минут, чтобы одержать вторую победу на турнире.

Подведя итог, можно отметить, что "Химик-АВГУСТ" вполне достойно смотрелся в играх против команд ПФЛ на подготовительном этапе в Казани, а игры с сильным соперником почти всегда идут только на пользу.