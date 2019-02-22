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Юноши СОШ №61 выступят в финале проекта

По результатам жеребьевки III этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди юношей 2001-2002 г.р. чебоксарская СОШ №61 попала в группу «В», где ее соперниками стали команды Ульяновской и Саратовской областей. В первом матче чувашские школьники уверенно обыграли сверстников из Ульяновской области, забив соперникам три безответных гола. Следующий матч получился намного тяжелее. Это и понятно, учитывая то, что именно в этом матче решалась судьба победителя группы, ведь только первое место давало возможность дальнейшего продолжения борьбы в турнире. Подопечные Лесина Сергея Николаевича с этой задачей справились блестяще. Победа 2:1 вывела нашу команду в полуфинал, в котором им предстояло сыграть со школьниками из Мордовии.

Сыграв предельно собранно в защите, чебоксарцы использовали один из своих шансов в атаке и довели матч до победы. Единственный гол в матче записал на свой счет Александр Давыденко.

Финальный матч против кировской СОШ №58 прошел по схожему сценарию. Как и в полуфинале, все решил один единственный гол. К нашей большой радости он вновь на счету наших футболистов. Оставив свои ворота на замке, наша команда реализовала представившийся голевой момент и одержала победу в финале ПФО общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Автор гола в финале Илья Федотов признан лучшим игроком турнира.

Группа «В»
 1 2 3 В Н П Р/М О М
1
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
значок футбольного мяча
 2:1 3:0 2 0 0 5-1 6 1
2

Саратовская область

МОУ СОШ №2

 1:2
значок футбольного мяча
 2:1 1 0 1 3-3 3 2
3

Ульяновская область

МОУ Николаевская СШ

 0:3 1:2
значок футбольного мяча
 0 0 2 1-5 0 3

 

Полуфиналы
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
Мордовия
МБОУ Лицей Краснослободск
 1:0
Кировская область
СОШ №58 Киров

Оренбургская область

МОАУ СОШ №13 г.Бузулук

 3:2
Матч за 3 место

Оренбургская область

МОАУ СОШ №13 г.Бузулук
Мордовия
МБОУ Лицей Краснослободск
 2:1
Финал
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
Кировская область
СОШ №58 Киров
 1:0
СОШ №61 Чебоксары

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  • Просмотров: 259
  • Дата: 22-02-2019 |

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