Юноши СОШ №61 выступят в финале проекта

По результатам жеребьевки III этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди юношей 2001-2002 г.р. чебоксарская СОШ №61 попала в группу «В», где ее соперниками стали команды Ульяновской и Саратовской областей. В первом матче чувашские школьники уверенно обыграли сверстников из Ульяновской области, забив соперникам три безответных гола. Следующий матч получился намного тяжелее. Это и понятно, учитывая то, что именно в этом матче решалась судьба победителя группы, ведь только первое место давало возможность дальнейшего продолжения борьбы в турнире. Подопечные Лесина Сергея Николаевича с этой задачей справились блестяще. Победа 2:1 вывела нашу команду в полуфинал, в котором им предстояло сыграть со школьниками из Мордовии.
Сыграв предельно собранно в защите, чебоксарцы использовали один из своих шансов в атаке и довели матч до победы. Единственный гол в матче записал на свой счет Александр Давыденко.
Финальный матч против кировской СОШ №58 прошел по схожему сценарию. Как и в полуфинале, все решил один единственный гол. К нашей большой радости он вновь на счету наших футболистов. Оставив свои ворота на замке, наша команда реализовала представившийся голевой момент и одержала победу в финале ПФО общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Автор гола в финале Илья Федотов признан лучшим игроком турнира.
|№
|
Группа «В»
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
|
|2:1
|3:0
|2
|0
|0
|5-1
|6
|1
|2
|
Саратовская область
МОУ СОШ №2
|1:2
|
|2:1
|1
|0
|1
|3-3
|3
|2
|3
|
Ульяновская область
МОУ Николаевская СШ
|0:3
|1:2
|
|0
|0
|2
|1-5
|0
|3
|Полуфиналы
|
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
|
Мордовия
МБОУ Лицей Краснослободск
|1:0
|
Кировская область
СОШ №58 Киров
|
Оренбургская область
МОАУ СОШ №13 г.Бузулук
|3:2
|Матч за 3 место
|
Оренбургская область
МОАУ СОШ №13 г.Бузулук
|
Мордовия
МБОУ Лицей Краснослободск
|2:1
|Финал
|
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
|
Кировская область
СОШ №58 Киров
|1:0
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- Дата: 22-02-2019
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