Вурнарцы не смогли попасть в призы

О победе школьников СОШ №61 в финале ПФО общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» мы уже сообщали ранее, но были и те, кто был близок к повторению успеха чебоксарцев среди других представителей Чувашской республики на этом престижном соревновании среди общеобразовательных школ.

Юноши вурнарской МБОУ СОШ №2 2003-2004 г.р., также как и их более старшие товарищи из Чебоксар, уверенно завершили групповой этап на первом месте, обыграв попутно команды МАОУ СОШ №2 Межгорье из Башкортостана (2:0) и Лицей №1 из Пермского края (5:0).

К сожалению, дальнейший путь вурнарской команды на турнире был менее радужным, чем его групповая стадия. В полуфинале против мордовской МБОУ СОШ р.п. Тургенево наши впервые не смогли забить, правда и сопернику отличиться тоже не дали. В итоге вопрос об участнике финального матча III этапа проекта «Мини-футбол – в школу» был отдан на откуп футбольной лотерее, более удачливой в которой оказалась команда из Мордовии - 3:1.

Неудача в полуфинале не лучшим образом сказалась на игре вурнарцев в матче за 3 место. Подопечные Александра Строгонова вновь не смогли распечатать ворота своего соперника - МОАУ СОШ №13 г.Бузулук, но и сыграть на ноль сзади им уже не удалось. Как итог, первое поражение на турнире, не позволившее вурнарцам оказаться хотя бы в тройке.

№ Группа «В» 1 2 3 В Н П Р/М О М 1 Чувашия МБОУ СОШ №2 Вурнары 2:0 5:0 2 0 0 7-0 6 1 2 Башкортостан МАОУ СОШ №2 Межгорье 0:2 1:1 0 1 1 1-3 1 2 3 Пермский край Лицей №1 0:5 1:1 0 1 1 1-6 1 3