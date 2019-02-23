Вурнарцы не смогли попасть в призы

О победе школьников СОШ №61 в финале ПФО общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» мы уже сообщали ранее, но были и те, кто был близок к повторению успеха чебоксарцев среди других представителей Чувашской республики на этом престижном соревновании среди общеобразовательных школ.
Юноши вурнарской МБОУ СОШ №2 2003-2004 г.р., также как и их более старшие товарищи из Чебоксар, уверенно завершили групповой этап на первом месте, обыграв попутно команды МАОУ СОШ №2 Межгорье из Башкортостана (2:0) и Лицей №1 из Пермского края (5:0).
К сожалению, дальнейший путь вурнарской команды на турнире был менее радужным, чем его групповая стадия. В полуфинале против мордовской МБОУ СОШ р.п. Тургенево наши впервые не смогли забить, правда и сопернику отличиться тоже не дали. В итоге вопрос об участнике финального матча III этапа проекта «Мини-футбол – в школу» был отдан на откуп футбольной лотерее, более удачливой в которой оказалась команда из Мордовии - 3:1.
Неудача в полуфинале не лучшим образом сказалась на игре вурнарцев в матче за 3 место. Подопечные Александра Строгонова вновь не смогли распечатать ворота своего соперника - МОАУ СОШ №13 г.Бузулук, но и сыграть на ноль сзади им уже не удалось. Как итог, первое поражение на турнире, не позволившее вурнарцам оказаться хотя бы в тройке.
|№
|Группа «В»
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
Чувашия
МБОУ СОШ №2 Вурнары
|2:0
|5:0
|2
|0
|0
|7-0
|6
|1
|2
|
Башкортостан
МАОУ СОШ №2 Межгорье
|0:2
|1:1
|0
|1
|1
|1-3
|1
|2
|3
|
Пермский край
Лицей №1
|0:5
|1:1
|0
|1
|1
|1-6
|1
|3
|Полуфиналы
|
МБОУ СОШ р.п. Тургенево
Мордовия
|
МБОУ СОШ№2 Вурнары
Чувашия
|0:0 (3:1 пен.)
|
Гимназия №179 Казань
Татарстан
|
Оренбургская область
МОАУ СОШ №13 г.Бузулук
|4:1
|Матч за 3 место
|
Оренбургская область
МОАУ СОШ №13 г.Бузулук
|
МБОУ СОШ№2 Вурнары
Чувашия
|1:0
|Финал
|
Гимназия №179 Казань
Татарстан
|
МБОУ СОШ р.п. Тургенево
Мордовия
|2:0
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- Дата: 23-02-2019
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